Stellungnahme der AkdÄ zu Ertugliflozin/Sitagliptin (Steglujan®) - frühe Nutzenbewertung § 35a SGB V

24.09.18

Aus Sicht der AkdÄ besteht kein Zusatznutzen für Ertugliflozin/Sitagliptin in der vorliegenden Indikation. Die AkdÄ schließt sich damit der Bewertung des IQWiG an.



Über den Zusatznutzen beschließt der G-BA.



Ertugliflozin/Sitagliptin ist zugelassen bei Erwachsenen ab 18 Jahren mit Typ-2 Diabetes mellitus zusätzlich zu Diät und Bewegung zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle:





bei Patienten, deren Blutzucker unter Metformin und/oder einem Sulfonylharnstoff und Ertugliflozin oder Sitagliptin als Einzelwirkstoff nicht ausreichend gesenkt werden kann

bei Patienten, die bereits mit der Kombination aus Ertugliflozin und Sitagliptin in Form von einzelnen Tabletten behandelt werden.





▶ AkdÄ-Stellungnahme Ertugliflozin/Sitagliptin (Steglujan®)

▶ G-BA: Unterlagen zu Ertugliflozin/Sitgaliptin (Steglujan®)

(u. a. frühe Nutzenbewertung, Dossier des Herstellers)



