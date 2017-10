Arzneiverordnung in der Praxis (AVP): Ausgabe 4/2017 jetzt online

Themen der aktuellen Ausgabe sind unter anderem Maßnahmen zur HIV-Präexpositionsprophylaxe sowie Möglichkeiten der Fertilitätsprotektion bei unterschiedlichen Indikationen. Des Weiteren finden sich eine Übersicht zu Mehrfachimpfungen im Kindesalter und der Fallbericht einer seltenen UAW-Meldung zu Gasbrand.



Ausführlich diskutiert wird die Gefährdung, ein akutes Nierenversagen durch Kontrastmittelgabe zu erleiden. Die bisherigen vorbeugenden Maßnahmen zur Prophylaxe der akuten kontrastmittelinduzierten Nephropathie scheinen demnach nicht mehr ausreichend evidenzbasiert.



Ein weiterer Beitrag, der besonders von Interesse für die niedergelassene Praxis ist, beschäftigt sich mit der Fragestellung des Einsatzes von Methadon in der Tumortherapie. Der antiproliferative Effekt von Methadon in der Tumortherapie wird derzeit in den Laien- und Fachmedien in Deutschland kontrovers diskutiert. Dieser Artikel gibt eine Übersicht über die in Deutschland verfügbaren Arzneimittel mit Methadon und Levomethadon und ihre zugelassenen Indikationen und fasst die Stellungnahmen der relevanten medizinischen Fachgesellschaften zum Einsatz von Methadon in der Tumortherapie zusammen.



Das gesamte Heft ist online kostenfrei verfügbar. Die Beiträge können auch einzeln heruntergeladen werden. AVP erscheint vierteljährlich. Dieser Newsletter informiert regelmäßig über neue Ausgaben.



Das wirtschaftlich unabhängige Bulletin AVP richtet sich vor allem an Allgemeinärzte und hausärztlich tätige Internisten und an alle Ärzte, Apotheker, Medizin- und Pharmaziestudenten, die Entwicklungen in der Arzneimitteltherapie verfolgen wollen. AVP ist Mitglied der International Society of Drug Bulletins (ISDB).



