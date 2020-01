Pressemitteilung BoxID: 784448 (ARTPRESS - Ute Weingarten)

Survival of the Fittest / Zum Verhältnis von Natur und Hightech in der zeitgenössischen Kunst

29. Februar - 24. Mai 2020

Teilnehmende KünstlerInnen: Christina Agapakis (US) & Alexandra Daisy Ginsberg (UK) & Sissel Tolaas (NO), Tega Brain (AU) & Julian Oliver (NZ) & Bengt Sjölen (SE), James Bridle (UK), Simon Denny (NZ), Anna Dumitriu (UK) & Alex May (UK), Futurefarmers (International), Andreas Greiner (DE), Paul Seidler (DE) & Paul Kolling (DE) & Max Hampshire (UK), Jonas Staal (NL), und Pinar Yoldas (TR).



Ob Künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Big Data oder Bioengineering – sind technologische Innovationen ein Schlüssel zur Rettung unserer Umwelt oder ist diese Hoffnung naiv und auf mangelndes Verständnis neuester Technologien zurückführen? In einer Flut von widersprüchlichen Informationen über den Zustand der Welt und angesichts des rasanten technologischen Fortschritts wird es zunehmend schwieriger, den Status Quo zu evaluieren. In eine Endzeitstimmung ähnlich der Zeit vor hundert Jahren mischen sich Gefühle von Aufbruch und Untergang, Euphorie und Ohnmacht, Dekadenz und Weltschmerz.





Die internationale Gruppenausstellung „Survival of the Fittest“ zeigt 10 künstlerische Positionen, die sich in unterschiedlichen Medien dem komplexen und oft auch widersprüchlichen Verhältnis von Natur und Hightech nähern. In Fotografie, Computersimulation, Plastik, Video, Installation und Performance wird das diskursive Feld weit gesteckt.



Von dekonstruktiv-kritischen Positionen über optimistische Zukunftsperspektiven bis hin zu phantastischen Visionen einer Wiederverzauberung der Natur wird der Frage nachgegangen, wie sich unser Verhältnis zur Umwelt in Zukunft gestalten lässt. Die Ausstellung begegnet der wachsenden Komplexität des Themas mit ungewöhnlichen und kreativen Perspektiven, die die Grenzen des Erwartbaren verschieben.



Eine interdisziplinäre Tagung mit Referent*innen aus Kunst und Wissenschaft ergänzt die Ausstellung. Teilnehmer*innen sind unter anderem Prof. Dr. Ingeborg Reichle (Medientheorie, Universität für angewandte Kunst Wien), Prof. Dr. Joachim Fensterle (Professor für Biotechnologie/Bioengineering, Scientists for Future) und Prof. Dr. Wolfgang Kießling (Paläobiologe und einer der Autor*innen des Weltklimaberichts 2022).

