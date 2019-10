Pressemitteilung BoxID: 772487 (ARTPRESS - Ute Weingarten)

Buchpräsentation der ersten Gesamtausgabe in 3 Sprachen

Eine musikalisch-literarische Neuentdeckung des aserbaidschanischen Dichters Mirsa Schaffi Waseh

In Aserbaidschan und Deutschland findet eine umfangreiche Neubetrachtung des Poeten und Humanisten Mirsa Schaffi Waseh statt, dessen Lyrik in der heutigen Zeit eine neue Aktualität erfährt. Anlässlich der Erstveröffentlichung seines Gesamtwerkes in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Russisch) lädt die QGallery Berlin zu einem Erleben aserbaidschanischer Dichtkunst ein.



Die Galerie öffnet am 1. November ihre Türen, um mit der Sprecherin und Künstlerin Christiane Voigt und dem aserbaidschanischen Regisseur und Künstler Rafig Hashimov in einer bilingualen performativen Rezitation Mirsa Schaffi Wasehs Gesamtwerk neu zu entdecken. Die italienische Pianistin Alba Gentili-Tedeschi und die Berliner Sopranistin Marine Madelin begleiten den Abend musikalisch – ein unmittelbares Erleben Mirsa Schaffi Wasehs Dichtkunst in Form eines Kulturdialoges. Daneben zeigt die Berliner QGallery in einer Ausstellung 25 antike Ausgaben von Mirsa Schaffi Wasehs Werken aus den Jahren 1850 bis 2017 sowie zehn Buchillustrationen des Künstlers Nüsret Sülejmanoghlu aus der neuen Ausgabe. Der Abend wird abgerundet von einer Auswahl an internationalen Speisen und aserbaidschanischem Wein.



Moderiert wird der Abend von Frau Prof. Dr. Eva-Maria Auch von der Humboldt Universität zu Berlin.



Die Ausstellung und Publikation werden realisiert durch die Xalq Bank in Baku, Aserbaidschan, im Rahmen des The National Heritage Projects. Ein Programm, welches sich zum Ziel macht, das kulturelle Erbe des Landes zu bewahren und für zukünftige Generationen zugänglich zu machen.



Informationen zum Programm finden Sie unter

https://www.xalqbank.az/en/bank/about-bank/national-heritage-project/

