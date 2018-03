Siebte Selber- und Mitfahr-Tour am 5. Mai: Anmeldebeginn zur elektromobilen "Tour de Flens"

Ab sofort können sich Elektromobilisten und solche, die es vielleicht bald werden wollen, anmelden zur kostenlosen Teilnahme an der grenzübergreifenden Schnupper- und Infofahrt "Tour de Flens", die am 5.Mai von Sonderborg nach Glücksburg führt. Das spannende Programm der Rundfahrt, die vom Schirmherrn, dem schleswig-holsteinischen Energiewendeminister Robert Habeck, persönlich gestartet wird, ist zu finden unter tour-de-flens.eu und artefact.de



Bei der Elektromobilität platzt endlich der Knoten: Immer mehr öffentliche Ladesäulen werden installiert, die Fahrzeug-Batterien werden leistungsfähiger, die Reichweiten größer und auch die deutschen Automobil-Hersteller wollen endlich auf den Zug aufspringen.



Trotzdem haben bislang nur wenige Autofahrer bislang die Gelegenheit gehabt, Elektromobilität erst einmal testweise zu erfahren. Eine ideale Gelegenheit dazu bietet nun die elektromobile Informationsfahrt "Tour de Flens", zu der schon zum siebtenmal das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact in Glücksburg, gemeinsam mit den Sonderborger Versorgungsbetrieben, Project Zero und dem Klimapakt Flensburg einladen.



Am Samstag, dem 05.Mai werden Dutzende elektrisch betriebene Fahrzeuge im dänischen Sonderborg zu einer Rundfahrt um die Flensburger Förde starten. Erfahrene E-Fahrzeug-Besitzer freuen sich, unterwegs interessierten Mitfahrern auf den einzelnen Etappen ihre Erfahrungen weiterzugeben und vielleicht auch mal die Sitze zu tauschen: mehrere Informations- und Lade- Stopps beiderseits der Grenze bieten dazu Gelegenheit und auch alten Hasen spannende Einblicke in neue Facetten der deutsch-dänischen Energiewende. So wird an der solarthermischen Groß-Anlage in Sonderborg-Vollerup gezeigt, wie die Stadt Sonderborg mit



"Project Zero" bis 2030 eine CO2-freie Wärmeversorgung mit Solarwärme, Geothermie und Kraftwärmekopplung erreichen will. Am Schloss Sonderborg werden die Teilnehmer von der zweiten Bürgermeisterin Ase Nyegaard und dem Schirmherrn der Veranstaltung, dem schleswig-holsteinischen Energiewendeminister Robert Habeck begrüßt und besuchen einen E-Mobilitätsmarkt mit Probefahrten. Nach einem weiteren Zwischenstopp mit hot-dog-Test wird die Grenze überquert, um bei Danfoss Silikon Power zu entdecken, wie dort unter anderem Komponenten für Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Parallel zur Betriebsführung können bei Bedarf dort die Akkus an den gerade installierten Ladesäulen aufgeladen werden. Auch in Glücksburg können neue Ladesäulen eingeweiht werden: bei Glück-in-Sicht, dem neuen attraktiven Urlaubsressort an der Schwennau-Mündung, wird die Infrastruktur für elektrisch anreisende Gäste vorbereitet. Schon 25 Jahre Erfahrung hat damit das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact, wo anschließend der neue Energiewürfel im Powerpark besichtigt wird, um dann mit allen Fahrern und Mitfahrern die Tour bei Flens und Fachsimpeln ausklingen zu lassen, während die Fahrzeuge Sonne und Wind für die Rückfahrt laden können.



"Vor 7 Jahren starteten wir mit einem Dutzend Fahrzeugen, Elektrorollern und Pedalecs und zuckelten gemütlich um die Förde. Im letzten Jahr waren 35 verschiedene elektrische Fahrzeugtypen vom Transporter bis zur Familiendroschke mit 400 km Reichweite am Start. Längst gibt es für jeden Bedarf das richtige Fahrzeug." blickt Organisator Werner Kiwitt zurück. "Dank unserer Unterstützer, der Brauerei und den Stadtwerken Flensburg, Danfoss und gp joule sowie Elektro Obernauer können wir auch in diesem Jahr wieder zur kostenlosen Teilnahme an der Tour de Flens einladen." Weitere Infos zur Anmeldung gibt's ab sofort unter www.artefact.de und tour-de-Flens.eu .

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren