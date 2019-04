Pressemitteilung BoxID: 749206 (ARTE Deutschland TV GmbH)

ARTE trauert um die Schauspielerin Hannelore Elsner

Hannelore Elsner, die einzigartige und vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, ist am Osterwochenende im Alter von 76 Jahren verstorben: Eine der letzten großen Diven Deutschlands. ARTE durfte die Schauspielerin bei vielen Koproduktionen begleiten und strahlt ihr zu Ehren, am morgigen Donnerstag, um 20.15 Uhr die Komödie ALLES AUF ZUCKER von Dani Levy aus - einer der Filme, in denen Hannelore Elsner ihre komödiantischen Talente unter Beweis stellen konnte. Der Film erhielt 2004 die Goldene Lola als Bester Film.



Donnerstag 25. April 2015, 20.15 Uhr auf ARTE und ab sofort online:



Alles auf Zucker



Spielfilm, Deutschland 2004, WDR/BR/ARTE



Regie: Dani Levy



Mit: Hannelore Elsner, Henry Hübchen, Udo Samel, Sebastian Blomberg, Anja Franke, Elena Uhlig u.v.a.



Jaeckie Zucker, Spieler aus Leidenschaft, steht kurz vor dem Aus. Nur das Preisgeld eines Billardturniers könnte ihn noch retten. Doch Mutters letzter Wille lautete: Jaeckie soll sich mit dem strenggläubigen Bruder aussöhnen und ihr zu Ehren eine Woche lang strengste jüdische Totentrauer halten!



Hannelore Elsner brilliert in der Rolle der Marlene, Ehefrau von Jaeckie, die mit allen Mitteln versucht ein traditionelles, intaktes jüdisches Familienleben vorzutäuschen, was zu zahlreichen Verwicklungen und ausweglosen Situationen führt…

