ARTE-Dokumentarfilmpreis für "Barstow, California"

12.11.18

Zum Abschluss der 42. Duisburger Filmwoche wurde am vergangenen Samstag zum 25. Mal der ARTE-Dokumentarfilmpreis verliehen. Der von ARTE mit 6.000 Euro dotierte Preis, der durch eine unabhängige Jury vergeben wird, ging in diesem Jahr an den Film „Barstow, California“ von Rainer Komers.



Der Film ist ein ergreifendes Porträt des Dichters und Häftlings Spoon Jackson, der seit 1977 in verschiedenen Gefängnissen Kaliforniens seine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Rainer Komers kombiniert in seinem Film eindrucksvolle Landschaftsbilder mit Passagen aus der Autobiographie des Dichters.



Ausgezeichnet wurde damit, so das Urteil der Jury, ein Filmporträt, das – ohne den Porträtierten je im Bild zu zeigen – in einer virtuosen und überraschenden Kollage den Menschen Spoon Jackson und seine Heimat Kalifornien „zum Schillern bringt“.

