Sommer verlängern auf der Südinsel: The Lindis, die Neuentdeckung in Neuseeland

Segelfliegen, Sterne gucken und die Zeit anhalten - art of travel präsentiert The Lindis, die neue Luxuslodge für Architekturfans

Eine außergewöhnliche Architektur, ganz der Natur des stillen Ahuriri-Tals angepasst: The Lindis heißt das neue Versteck am Ende der Welt. Geformt wie eine sanfte Bodenwelle schmiegt sich die filigrane Konstruktion aus Stahl, Glas und Holz nahezu unsichtbar in die Natur der Neuseeländischen Alpen zwischen Christchurch und Queenstown auf der Südinsel. Alle fünf Suiten der neuen Luxuslodge bieten spektakuläre Ausblicke durch vollverglaste Fronten auf das weite Flusstal, das typische Gelb der Tussock-Graslandschaft und die zum Greifen nahen Berge. Das neue Vorzeigehaus des Luxusreiseveranstalters art of travel ist in seiner Architektur und seinem Design so einzigartig, dass es sogar auf der Architekturbiennale in Venedig vorgestellt wurde. Weitere Informationen unter www.artoftravel.de.



Himmelsstürmer finden hier traumhafte Bedingungen: Bei Tag steigen Segelflieger vom privaten Airstrip des The Lindis in die Luft und schweben lautlos über die wilde Schönheit der Neuseeländischen Alpen - oftmals bis zum höchsten Berg des Landes, dem 3.724 Meter hohen Mount Cook oder zum berühmten Fjord Milford Sound. Perfekte Aufwinde sorgen für Flugbedingungen, wie sie Segelflieger nur an ganz wenigen Orten der Welt finden. Bei Nacht zeigt der Sternenhimmel der Südhalbkugel dann, was er ohne Lichtverschmutzung kann. Die Milchstraße leuchtet wie ein weißes Glitzerband am pechschwarzen Himmel und die Sterne funkeln so hell, so klar und in so vielen unbekannten Sternbildern, dass Sterngucker nicht ans Schlafen denken.



In den Sommermonaten, in Neuseeland von Dezember bis März mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, herrschen auch ideale Bedingungen für Fliegenfischer. Der Fluss Ahuriri, der an dem Boutiquehotel vorbeifließt, gilt als einer der weltbesten Spots für den Forellenfang. Für Wanderer, Mountainbiker und E-Biker bietet der Ahuriri-Naturschutzpark zudem auf einer Fläche von rund 70.000 Fußballfeldern unzählige Wege und Pfade durch ursprüngliche Natur. Auf speziellen Touren erklären Hotelguides, was es mit den Feuchtgebieten, Graslandschaften, Buchenwäldern und Kräuterbergwiesen auf sich hat und welche exotischen Pflanzen und Tiere hier leben.



Pferdefans satteln eines der zwölf Pferde des The Lindis und reiten mit der Stallmanagerin Denise auf drei Routen durch abwechslungsreiches Gelände. Wer Abenteuer auf die bequemere Art vorzieht, leiht sich einen motorisierten Buggy und erkundet das Tal auf vier Rädern oder macht im rund eine Stunde entfernten Waitaki Tal eine Weinprobe. Die südlichste Weinregion der Welt und zugleich höchstgelegene des Landes ist für ihre Pinot Noir Rotweine bekannt, denen die Kalksteinböden und das spezielle Klima ein unverwechselbares Aroma verleihen.

