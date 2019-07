Pressemitteilung BoxID: 759457 (Art of Travel GmbH)

Himmlische Entschleunigung: Die neue Lodge at Blue Sky

Dem Himmel so nah und zugleich Kraft und Schönheit von Mutter Erde spüren: The Lodge at Blue Sky ist die Neuentdeckung von art of travel

Durchatmen, bewusst das Tempo reduzieren, den Alltag loslassen und sich auf neue Abenteuer in der Natur einlassen: Dieser Traum gestresster Menschen wird ab sofort auf einer Ranch in den Bergen des US-Bundesstaates Utahs wahr. Nur 40 Minuten vom Flughafen Salt Lake City und 20 Minuten vom bekannten Wintersportort Park City entfernt, liegt das neu eröffnete Resort The Lodge at Blue Sky, das der Münchner Luxusreiseveranstalter art of travel als neueste Entdeckung präsentiert. Weitere Informationen unter: www.artoftravel.de.



Die inhabergeführte Lodge hat sich ganz dem Leben im Einklang mit der Natur verschrieben: Ein Fluss schlängelt sich durch das weitläufige, von einer Schlucht geteilte Areal, die Wälder sind zum Greifen nah und die Architektur des Anwesens fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Die 46 Zimmer und Suiten sind, ganz dem Motto der Lodge folgend, in die Kategorien Sky, Earth und Creek unterteilt und schlicht-elegant mit natürlichen Materialien gestaltet – alle bieten zudem traumhafte Ausblicke in die Natur. Spektakuläre Aussichten eröffnen sich auch im Edgespa, dem Wellnessbereich mit Infinity-Pool. Der Spa sitzt wie ein Adlerhorst auf einem Abhang, sodass Erholungssuchende aus den fünf Behandlungsräumen hinab in eine tiefe Schlucht blicken. Alle Spa-Produkte sind aus natürlichen und lokalen Ingredienzien hergestellt – Basis ist auch hier der achtsame Umgang mit der Natur. Daran orientiert sich ebenfalls die Küche des Luxushotels, die aus Bio-Fleisch, Fischen aus der Umgebung und selbst angebautem Gemüse Kreationen für Gourmets auf den Tisch zaubert. Absolutes Highlight hier: Ein Besuch der hauseigenen Whiskey-Brennerei. Cheers!



Derart verwöhnt und entschleunigt können sich Gäste ganz dem Abenteuerprogramm und Kreativangebot widmen, denn in der Lodge at Blue Sky ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für Pferdefans gibt es beispielsweise geführte Ausritte durch die Berge, Wiesen und Täler von Blue Sky - auf Wunsch auch mit echten Cowboys. Ein Reitlehrer gibt Unterricht für alle Könnerstufen und sogar Kurse in Natural Horsemanship, das für eine gewaltfreie Kommunikation zwischen Mensch und Tier steht. Angler können ihre Leidenschaft beim Fliegenfischen in den kilometerlangen Flüssen und Bächen rund um die Lodge ausleben. Mountainbiker finden endlose Trails, die durch die Wildnis führen und wer gerne wandert, kann dies mit einer Sonnenaufgangstour in die Berge und Frühstück am Lagerfeuer, einer Vollmondtour oder einer Yoga-Session im Freien verbinden. Apropos Yoga: In einem Hain aus alten Kiefern hängen spezielle Seidentücher für schwereloses Aerial Yoga. Die Faszination des Schwebens und Fliegens lässt sich auch ohne körperlichen Einsatz erleben – bei einem Helikopterflug über die Berge von Utah. Im Winter lassen sich Ski- und Snowboardfahrer damit zu abgelegenen Pulverschneehängen fliegen, im Sommer unterstreichen Brautpaare ihre Liebe himmelhochjauchzend.



Die eigene Kreativität zu wecken, darum geht es beim Zeichnen und Malen in der freien Natur unter der Anleitung eines ortsansässigen Künstlers. Wer gerne mehr als Stift und Pinsel in Händen hält, kann dies beim Töpfern, beim Mitarbeiten auf dem Bauernhof der Lodge oder beim Überlebenstraining in der Wildnis tun. Als familienfreundliches Resort hat The Lodge at Blue Sky auch für Kinder ein tägliches Abenteuerprogramm ausgearbeitet – mit viel frischer Luft in den Bergen Utahs.

