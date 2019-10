Pressemitteilung BoxID: 770773 (Arosa Tourismus)

Vorverkauf vom 28. Arosa Humorfestival startet morgen um 08:00 Uhr

“Es het solangs het” – Am 10. Oktober 2019 startet der offizielle Vorverkauf für das 28. Arosa Humorfestival. Künstler aus der internationalen Humor- und Kabarettszene werden vom 5. bis 15. Dezember im berühmten Zirkuszelt mitten im Schneesportgebiet von Arosa auftreten – darunter auch Publikumslieblinge wie Stefan Büsser, Oropax, Starbugs Comedy, Mummenschanz und Bliss.



Der Winter naht und damit auch einer der beliebtesten Top-Events in Arosa. Vom 5. bis 15. Dezember 2019 sorgt das Arosa Humorfestival wieder für Unterhaltung auf 2‘000 Meter über Meer. Mit Divertimento, Stefan Büsser, Mike Müller, Lisa Catena, Charles Nguela, Claudio Zuccolini und vielen anderen, stehen einige der beliebtesten Schweizer Kabarettisten auf der Humorfestival-Bühne. Daneben wird Bliss für musikalische Unterhaltung sorgen und Mummenschanz wird das Publikum im rot-blauen Zirkuszelt mit der aktuellen Bühnenshow «you & me» verzaubern. Eröffnet wird das 28. Arosa Humorfestival von mehreren Nachwuchs-Talenten während dem SRF 3 Comedy Apéro. Das vollständige Programm ist auf humorfestival.swiss ersichtlich.



Nachdem der Vorverkauf in Kombination mit einer Hotelübernachtung bereits am 23. April 2019 gestartet ist, beginnt nun auch der öffentliche Vorverkauf der Festivaltickets. Tickets für die Vorstellungen des diesjährigen Arosa Humorfestivals sind ab Donnerstagmorgen auf humorfestival.swiss erhältlich. Wer seinen Lieblingskünstler nicht verpassen will, sollte pünktlich um 08:00 Uhr sein Ticket beziehen, da viele der beliebten Vorstellungen in den letzten Jahren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft waren.



Weiterhin sind auch die attraktiven Event-Packages mit Übernachtung und Vorstellungsticket bei den Partnerhotels buchbar - teilweise auch mit Skipässen oder Wellness-Angeboten. Diese Packages sind auf humorfestival.swiss/uebernachten ersichtlich. Neben dem Humorfestival lädt das schneesichere Wintersportgebiet Arosa Lenzerheide mit 225 Pistenkilometern, abwechslungsreichen Winterwanderwegen und gemütlichen Berghütten zum vielseitigen Wintergenuss ein. So bietet der Event eine einzigartige Kombination von Wintersport und Unterhaltung.



Wer sich nicht für einen Künstler alleine entscheiden kann, hat auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, die Best of AHF-Vorstellung zu besuchen. Die Show bietet in hochkonzentrierter Form einen Berg von Pointen, da mehrere Humorfestival Künstler einen Kurzauftritt haben. Moderiert wird der Abend, welcher im Februar im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wird, wiederum vom Komikerduo Lapsus. Da die Best of AHF-Vorstellung in den vergangenen Jahren jeweils nach kürzester Zeit ausverkauft war, wird es dieses Jahr wieder zwei Aufführung geben. Wer nicht bis zu den öffentlichen Vorstellungen warten kann, erhält am Sonntag mit den Proben-Tickets bereits spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (