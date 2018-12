Infantino wird das Arosa Humorfestival mit mehreren Millionen unterstützen!

06.12.18

Zum Auftakt des 27. Arosa Humorfestivals wurde am Donnerstag der traditionelle „Arosa Schneemann des Jahres“ enthüllt. Die Eisskulptur mit dem Konterfei des Fifa-Präsidenten Giovanni Infantino wurde im Nu zu einem beliebten Fotosujets. Das Werk mit dem Titel «Habemus pecunia» (wir haben Geld) zeigt den Nachfolger Sepp Blatters bei der selbstlosen Abwicklung eines Milliardendeals.



Gianni Infantino wird Schneemann des Jahres 2018. Mit dem Arosa Schneemann des Jahres wird jährlich eine Person porträtiert, die mit unfreiwilliger Komik unter der Nebeldecke für den einen oder anderen Lacher gesorgt hat. Pascal Jenny, Tourismusdirektor von Arosa, begründet die Wahl: „Infantino war ja eigentlich mit dem Versprechen angetreten, dass er nach der Ära von Sepp Blatter die Fifa mit „Transparenz und Offenheit“ prägen will. Die Interpretation dieser Ankündigung macht ihn nun zum perfekten Schneemann des Jahres.“ Frank Baumann, Direktor des Arosa Humorfestivals gesteht den finanziellen Hintergedanken der Wahl: „Ich bin mir sicher, dass der sympathischen Italowallisser mit der Fussballfrisur unser Arosa Humorfestival mit ein paar seiner Fifa-Millionen unterstützen wird; aus schierer Dankbarkeit, dass wir unsere Stimme für ihn abgegeben haben – das läuft doch bei der Fifa so.“



Die übermannsgrosse Schneeskulptur, die jeweils anlässlich des Arosa Humorfestivals enthüllt wird, gilt als wichtigste Negativ-Auszeichnung des Landes. Unter den bislang porträtierten Schneemännern befinden sich Zeitgenossen wie Geri Müller, Sepp Blatter, Christian Constantin oder Donald Trump. Ebenfalls für die „sculpture of shame“ nominiert waren sind TV-Moderatorin Patrizia Laeri – noch nicht ganz sattelfest im Moderieren des Sechseläuten-Umzugs, Roger Köppel – mit Luft nach oben beim Filmen mit dem iPhone – und US Präsident Donald Trump – der nach wie vor, so der Festivaldirektor, „alles schlägt, was in punkto Realsatire zur Zeit so auf dem Markt ist.“



Start des 27. Arosa Humorfestivals

Mit der humoristischen Enthüllung des Schneemanns startete am Donnerstag das 27. Arosa Humorfestival. Während den kommenden 11 Tagen sorgen bekannte Künstler aus der Schweizer Humor- und Kabarettszene und vielversprechende Newcomer für Unterhaltung auf 2‘000 Meter über Meer. Tickets für die Vorstellungen sind auf humorfestival.ch erhältlich.



Eckpunkte 27. Arosa Humorfestival



27. Arosa Humorfestival: 6. bis 16. Dezember 2018

Im Zelt bei der Tschuggenhütte, auf der Blatter-Bühne im Hotel Blatter’s Bellavista und in der Humorhalle im Sport- und Kongresszentrum



Das vollständige Programm des 27. Arosa Humorfestivals finden Sie hier.

