EHC Arosa Fans fahren mit Gondel zum Eishockey Amateur Schweizermeister Spiel

Am Donnerstagabend, 28. März 2019 um 20 Uhr, tritt der EHC Arosa zum vierten von maximal fünf Spielen gegen den SC Lyss an. Im Spiel geht es um den Amateur Schweizer Meistertitel. Da in Arosa aktuell der Ärztekongress im Sport- und Kongresszentrum stattfindet, wird der Eishockey-Match in der Partnerregion Lenzerheide gespielt. Die Bergbahnen Arosa Lenzerheide offerieren deshalb allen Arosern, Arosa-Gästen und EHC Arosa Fans, mit der Urdenbahn über die Berge von Arosa nach Lenzerheide an das Eishockeyspiel zu reisen.



Aktuell führt der SC Lyss in der Serie 2:1 gegen den EHC Arosa. Deshalb wäre der EHC gerade jetzt auf ein Spiel vor Heimpublikum angewiesen. Doch in dieser heissen Phase findet der jährlich stattfindende Ärztekongress mit rund 500 Teilnehmern in Arosa statt. Das ganze Sport- und Kongresszentrum wird deshalb für Referate, Workshops und Ausstellungen genutzt. Aus diesem Grund springt die Lenzerheide ein und bietet mit dem Sportzentrum Dieschen und dessen Eishalle einen alternativen Austragungsort an.



Die Gigis unterstützen den EHC Arosa auch bei den Heidis

Damit der EHC Arosa dennoch von den jubelnden Fans und einer motivierenden Stimmung wie an einem Heimspiel profitieren kann, entschieden sich die Arosa Lenzerheide Bergbahnen kurzerhand, alle interessierten Fans kostenlos von Arosa nach Lenzerheide zu bringen – und zwar mit der Gondelbahn Hörnli über das Urdental, den Sesselbahnen Urdenfürggli und Motta sowie der Gondelbahn Rothorn.



Wie die Gigis zu den Heidis kommen

Von Donnerstag auf Freitag ist eine klare Nacht angesagt. Den Fans wird also ein Hockey-Erlebnis unter dem Sternenhimmel geboten, mit Aussicht auf das wunderschöne Bergpanorama. Von 17:30 – 18.30 Uhr fährt der Hörnli-Express und bringt alle Angemeldeten von Arosa zum Hörnli. Im Anschluss geht die Fahrt weiter mit der Urdenbahn und den Sesseln sowie einem Fanmarsch von ca. 20 Min. auf dem Heidi-Gigi Wanderweg zur Mittelstation Scharmoin und bis ins Tal runter. Von der Talstation Canols erreicht jeder Fan zu Fuss in 5 Minuten das Sportzentrum Dieschen, wo der Hockey Match um 20 Uhr beginnt. Die Anreise von Arosa nach Lenzerheide mit den Gondeln und Sesselbahnen wird voll und ganz von den Bergbahnen übernommen. Arosa Tourismus sponsert zudem mit dem lokalen Transportanbieter „Allemann Transport“ vier Kleinbusse für total 66 Matchbesucher. Mit diesen ist der Rücktransport von Lenzerheide nach Arosa gewährleistet und kostenlos. Wer diese Rückfahrgelegenheit nutzen möchte, muss sich anmelden. Der Match selbst ist nicht offeriert oder organisiert.



Ein spannendes Spiel steht an

Der EHC Arosa hat sich am Dienstagabend durch eine famose Leistung auswärts gegen den SC Lyss in die Serie zurückgekämpft und hat nun die Chance, das Duell gegen den Westschweizer Meister auszugleichen. Die Aroser dürfen wohl auf eine gewaltige Unterstützung auch auf der Lenzerheide zählen, so dass am Samstag dann der Club die Chance bekommt, den grössten Erfolg seit dem letzten Meistertitel im Jahr 1982 feiern zu können.



Was?

Schweizermeisterschaft, Final 1. Liga, 4. Runde

EHC Arosa – SC Lyss

Donnerstag, 28. März 2019 um 20 Uhr



Wo?

Sportzentrum Lenzerheide Dieschen

Dieschen sot 4

7078 Vaz/Obervaz



Anmeldung für die Transporte

Wer interessiert ist an der Anreise mit den Bergbahnen von Arosa nach Lenzerheide und/oder dem Rücktransport mit Allemann von Lenzerheide nach Arosa meldet sich direkt an medien@arosa.swiss mit folgenden Infos: Anzahl Personen, Vornamen und Namen der Personen, Kontakt-Telefonnummer. Anmeldungen bitte bis am Donnerstag, 28. März bis spätestens 10 Uhr an medien@arosa.swiss.



Öffentliche Verkehrsmittel von Lenzerheide nach Chur und Arosa

22:03 Uhr* Postauto: Lenzerheide Post nach Chur (Dauer: ca. 30min)

23:03 Uhr* Postauto: Lenzerheide Post nach Chur (Dauer: ca. 30min)

23:00 Uhr RhB-Zug: Chur nach Arosa (letzter Zug am Abend, Dauer: ca. 60min)

*Achtung: wenn Sie nach Arosa müssen, empfehlen wir die Anmeldung zum Allemann Transport von Lenzerheide nach Arosa (Abfahrt um 22:45 Uhr vor der Eishalle Dieschen). Infos zu den weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie auf den Online-Fahrplänen der SBB, RhB und Postauto.

