50. Jubiläum des Nissen Trampolin Weltcups in Arosa

Vom 6. bis 7. Juli 2018 fand der Nissen Cup in Arosa statt, welcher dieses Jahr sein grosses Jubiläum feierte. Der Event mit den weltbesten Trampolin-Turnern wurde bereits zum fünften Mal im Sport- und Kongresszentrum in Arosa ausgetragen und stellt ein sportliches Highlight der Sommersaison dar. Für den Weltcup sowie für den parallel stattfindenden internationalen Junioren Wettkampf waren rund 150 Topathleten mit etwa 100 Betreuern, Coaches und Judges im idyllischen Bündner Bergdorf zu Gast.



Neben den sportlichen Aktivitäten genossen die Teilnehmer und Besucher das strahlende Wetter und das eindrückliche Bergpanorama. Viele Athleten erholten sich zwischen den Wettkämpfen am Obersee, bei einem Spaziergang im Dorf oder bei einem Ausflug mit der Gondel auf’s Weisshorn oder Hörnli. Besonders beliebt war die Fahrt mit der Bärengondel zur Mittelstation, die „Ah und Oh’s“ der Athleten in der Gondel beim Erblicken von Napa, dem ersten Bewohner im Arosa Bärenland zeigten, dass der neue Sommer-Leuchtturm auch die Gäste aus aller Welt begeistert. Im Vorfeld zum Wettkampftag absolvierten die Athleten am Donnerstag und Freitag ihre Trainings und Qualifikationen. Am Samstag fanden die Finals des Junioren-Wettkampfes und des Weltcups vor einer beachtlichen Anzahl an Zuschauern auf den Tribünen statt. Zum Abschluss wurde dann das traditionelle Bankett veranstaltet, an dem alle Athleten ein festliches Essen geniessen konnten und ihre Erfolge feierten.



Ergebnisse Weltcup

Das Schweizer Synchron-Duo Loan Bruhin/Sebastien Lachavanne platzierte sich am Weltcup auf dem ausgezeichneten vierten Rang. Im Finaldurchgang zogen die beiden ihr Programm ohne grössere Schwierigkeiten durch und zeigten eine starke Leistung. Der Sieg im Synchron ging in dieser Kategorie an die beiden Aserbaidschaner Ilya Grishunin und Ruslan Aghamirov. Bei den Frauen siegten Reina Satake und Chisato Doihata aus Japan. Im Einzel konnten Susana Kochesok (RUS) und Uladzislau Hancharou (BLR) den Sieg davontragen. Die Einzelfinals der besten Acht fanden leider ohne Schweizer Beteiligung statt. Fanny Chilo sprang in der Qualifikation auf den guten elften Rang. Bei den Männern erreichte Sebastien Lachavanne Rang 20, Loan Bruhin und Simon Progin die Ränge 23 und 26.



Schweizer Synchron-TurnerInnen räumen an den Junioren Wettkämpfen ab

Wie bei der Elite wurde auch bei den JuniorenInnen im Einzel- und Synchron-Wettkampf geturnt. Bei den Schweizer Junioren verlief der Wettkampf äusserst erfolgreich. Noa Wyss beendete den Final auf dem sehr guten vierten Rang. Die Sieger im Einzel sind die beiden Briten Jessica Clarke bei den Juniorinnen und Andrew Stamp den Junioren. Im Synchronfinal belegten die drei Schweizer Teams Luc Waldner/Noa Wyss, Robin Corthesy/Finnian Freund und Max Käfer/Siro Kurz die hervorragenden Ränge drei bis fünf. Gold holten sich Elmas Ertug Altindag und Muhammet Emin Duman aus der Türkei. Bei den Juniorinnen gab es Silber und Bronze für die Schweizer Duos Anouk Dalcher/Fiona Meury und Sarah Hunziker/Leonie Zbinden. Fiona Glasl/Noelle Meier sprangen auf Rang 5. Den ersten Platz holten sich die beiden Russinnen Arina Bezzubova und Anastasiia Sukhoverkhova.



Zufriedene Organisatoren

Die Veranstalter Arosa Tourismus und der Schweizer Turnverband zeigen sich mit dem Anlass sehr zufrieden. Ohne grössere Zwischenfälle und mit einer gut organisierten Infrastruktur war der 50. Nissen Cup ein voller Erfolg. Bereits in zwei Jahren wird der Nissen Cup erneut in Arosa gastieren. Die Eventdestination Arosa freut sich unterdessen auf viele weitere sportliche Highlights diesen Sommer und dankt allen Helfern für ihren Einsatz und allen Zuschauern für ihre tatkräftige Unterstützung der Athleten während des Wettkampfs.



Weitere Informationen

Alle Resultate finden Sie auf www.stv-fsg.ch

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren