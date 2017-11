Arosa Lenzerheide startet in die Wintersaison 2017/18

Für Wintersportler hat das lange Warten ein Ende. Frau Holle und die kalten Temperaturen machen es möglich: Das Schneesportgebiet Arosa Lenzerheide startet am kommenden Wochenende in die Wintersaison. Schneehungrige können ab Samstag, 11. November 2017 auf den Pisten am Hörnli die ersten Schwünge der Wintersaison 2017/18 ziehen. Bis zum täglichen Wintersportbetrieb ab 2. Dezember 2017 gilt der Wochenend-Betrieb. Arosa Lenzerheide bietet den Gästen am nächsten Wochenende, 11./12. November 2017, ein vielseitiges Bergerlebnis: Der Aroser Hausberg Weisshorn sowie das 360° Panoramarestaurant Weisshorngipfel sind wie bereits an den beiden letzten Wochenenden für Fussgänger geöffnet. Für Wintersportler sind die folgenden Anlagen in Betrieb:



- Gondelbahn Hörnli-Express (8.40 – 16.00 Uhr)

- Sesselbahn Hörnli (9.00 – 16.00 Uhr)



Talabfahrten nach Arosa sind momentan noch nicht möglich. Wintersportler können bequem mit der Gondelbahn Hörnli-Express nach Arosa zurückkehren. Vorerst ist der frühzeitige Saisonstart ausschliesslich im Gebiet Hörnli in Arosa möglich.



Arosa Lenzerheide hat zum Wintersaisonstart an alles gedacht. Neben den Bahnanlagen und präparierten Pisten steht den Gästen ein vielfältiges Angebot zur Verfügung:



Essen und Trinken: Frische Bergluft macht hungrig. Das 360° Panoramarestaurant Weisshorngipfel, die Hörnlihütte sowie verschiedene Restaurants im Dorf laden Gäste und Einheimische zu kulinarischen Genüssen ein.



Skitesten: Warum die Katze – sprich neue Skis – im Sack kaufen, wenn diese zuerst getestet werden können? Ab kommendem Wochenende haben Wintersportler die Möglichkeit, die neusten Skimodelle verschiedener Skimarken direkt auf dem Hörnli auszuprobieren. Für CHF 30.00 gibt’s die neuen Skier zum Testen, sowie einen Wertgutschein über CHF 30.00 für den nächsten Skikauf.



Vorträge im 360° Panoramarestaurant Weisshorngipfel: Faszinierende und spannende Vorträge von Alessandro Della Bella und Mario Theus am Samstag, 11. und 25. November 2017 jeweils um 18 Uhr.



Bequem ohne Auto: Für die bequeme An- und Abreise gilt jeweils an den Wochenenden auch das Angebot «Ihr Skiticket ist auch ein öV-Billett». Ski- und Snowboardfahrer können die Rhätische Bahn zwischen Chur und Arosa in der 2. Klasse in Ausübung von alpinem Wintersport mit einem gültigen Skiticket kostenlos benützen. In Arosa selber verkehrt jeweils am Samstag und Sonntag der kostenlose Ortsbus im Halbstundentakt zwischen den Haltestellen Weisshornbahn und Hörnli. Wintersportler erreichen die Hörnli-Talstation und somit den Einstieg ins Wintersportgebiet bequem mit dem Arosa-Bus.

