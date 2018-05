Der Power Sommer mit Arla Protein

Die erste Jahreshälfte ist geschafft und die Erinnerung an die sportlichen Jahresvorsätze sind schon fast verblasst: Mit Arla Protein heißt es nicht nur durchstarten, sondern auch das ganze Jahr über dranbleiben. Die nächste Herausforderung steht schon in den Startlöchern: Arla Foods ist auch dieses Jahr wieder Sponsor der XLETIX Challenge, der größten Hindernislaufserie in Deutschland. Hier geht es darum gemeinsam im Team eine anspruchsvolle Laufstrecke, die mit Hindernissen gespickt ist, zu meistern. Bei diesem Hindernislauf zählen Kraft, Ausdauer, Mut, Willensstärke und vor allem Teamgeist. Bei jedem Event sorgt Arla Protein nicht nur für proteinreiche Verpflegung, sondern bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, Foto-Gifs zu erstellen und Action Cams auszuleihen, um ihre starken Momente festzuhalten. Am 30. Juni geht dann in München auch ein eigenes Arla Protein Team unter der Führung von Harro Füllgrabe an den Start.



Motivation durch starke Influencer



Der Reporter Harro Füllgrabe (@HarroFuellgrabe), bekannt durch seine zahlreichen Action-Reportagen bei einem TV-Magazin wird das Arla Protein Team bei der extremen XLETIX Challenge in München durch Schlammgräben und über Steilwände ans Ziel führen. Als Teil des 15-köpfigen Teams steht jetzt bereits der Fitness- und Foodblogger Florian Liebig fest, auch bekannt unter seinem Instagram-Namen @flooorrriii. Doch noch ist das Arla Protein Team nicht komplett und sucht weitere Mitglieder, die genauso mutig, motiviert und begeistert an die Challenge herantreten wollen, wie Harro und @flooorrriii.



Umfassende 360-Grad Kampagne knüpft an erfolgreiche #bleibdran Kampagne zum Jahresstart an



Der Aufruf zur Gewinnspielteilnahme sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf der Arla Protein Homepage und auf den Arla Social-Media-Kanälen. Damit sowohl die XLETIX Teilnehmer als auch alle anderen Sportbegeisterten den ganzen Sommer an ihren persönlichen Zielen #dranbleiben, präsentiert Harro spannende Hacks, mit denen er sich auf die extreme Challenge in München vorbereitet. @flooorrriii testet auf seinem Instagram-Kanal Harros Tipps und verleiht dadurch zusätzliche Motivation – auch für den Alltag. Abgerundet wird das Angebot durch weitere Fitness- und Ernährungstipps sowie „Cool Down“-Rezepte.



Darüber hinaus begleitet Arla Protein die 360-Grad Kampagne mit einer reichweitenstarken TV- und Digitalkampagne. Somit investiert die europäische Molkereigenossenschaft nicht nur in das Wohlbefinden der Konsumenten, sondern auch in die starke Marke und schafft damit wichtige Impulse für den Handel.



Mit professioneller Unterstützung und der genau richtigen Portion Power bei mindestens 20 Gramm Protein pro Produkt unterstützt Arla Protein perfekt bei der Vorbereitung auf die adrenalinstarke Challenge und zeigt, wie viel Spaß das #dranbleiben machen kann. Arla Protein gibt es als praktischen Drink für unterwegs in den Sorten Schoko, Erdbeere-Himbeere und Vanille sowie im Becher mit dem Geschmack von Erdbeere, Blaubeere und Passionsfrucht & Papaya.



Weitere Informationen zu Arla Protein finden Sie unter: https://www.arlafoods.de/produkte/protein

Arla Foods Deutschland GmbH

Arla Foods ist eine europäische Molkereigenossenschaft und gehört den rund 11.200 Arla Landwirten aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden. Arla Produkte werden weltweit unter bekannten Markennamen wie Arla®, Castello®, Lurpak® und Puck® in mehr als 120 Ländern der Erde vertrieben. In Deutschland ist Arla mit starken Marken wie Arla Buko®, Arla® Skyr und Kaergarden® vertreten. Die Produkte werden in zwölf Ländern hergestellt. Arla ist der weltweit größte Hersteller von Molkereiprodukten in Bio-Qualität. Deutschland gehört zu den sechs Kernmärkten des Unternehmens. Hierzulande ist Arla Foods das drittgrößte Molkereiunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arlafoods.de.





