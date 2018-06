Thomas Müller gewinnt digital vor Manuel Neuer

Für die Fussballer bietet die WM eine tolle Plattform, um sich zu präsentieren. Nicht nur auf dem Platz, sondern dieser Tage auch im Internet auf beinahe allen häufig genutzten Plattformen.



Die Spieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft geniessen im Juni im Internet, trotz frühzeitiger Rückkehr nachhause, eine grosse Suchnachfrage auf sämtlichen Kanälen. Der Schweizer Digital-Martforscher ArgYou.com hat gemessen, wie häufig welche Spieler in den Suchmaschinen und Sozialen Medien in Deutschland (Vollerhebung) nachgefragt wurden. Thomas Müller führt die Rangliste an, Joshua Kimmich ist Letzter.



Die Messung deckt die Nachfrage im Monat Juni in ganz Deutschland ab. Die Werte zeigen, wie häufig welche Fussballer auf sämtlichen Kanälen im Durchschnitt nachgesucht worden sind. Es handelt sich dabei um aggregierte Nachfrage von rund 190 verschiedenen Suchmaschinen, Sozialen Medien und e-shops. Thomas Müller, Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mesut Özil und Marco Reus werden mit durchschnittlich über 3500 Mal am häufigsten gesucht.

