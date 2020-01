Pressemitteilung BoxID: 783247 (ARENA Management GmbH)

Nachholtermin für "One Vision of Queen" steht fest

Am 18. Februar 2020 in der LANXESS arena

Show der bekannten Queen Cover-Band wird am 18. Februar nachgeholt – Tickets für die abgesagte Show am 19. Januar behalten ihre Gültigkeit



Die am vergangenen Sonntag kurzfristig abgesagte Queen-Tribute-Show „One Vision of Queen” in der Kölner LANXESS arena hat einen Nachholtermin gefunden. Am Dienstag, den 18. Februar 2020, gastiert das Projekt um Lead-Sänger Marc Martel, der für seine stimmliche Nähe zum verstorbenen Queen-Frontmann Freddy Mercury bekannt ist, im Henkelmännchen. Eigentlich sollte die Show bereits am vergangenen Sonntag, den 19. Januar 2020, stattfinden. Kurzfristig mussten jedoch der Veranstalter Semmel Concerts sowie die Künstler die Absage des Konzerts bekannt geben, nachdem Lead-Sänger Marc Martel krankheitsbedingt ausfiel. In den Stunden nach der Absage arbeiteten die Verantwortlichen des Veranstalters und der LANXESS arena mit Hochdruck an einem Nachholtermin, welcher nun gefunden ist. Am 18. Februar 2020 rocken „One Vision of Queen” die Arena in Köln-Deutz. Für den ursprünglichen Termin am 19. Januar 2020 erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden, an denen sie erworben wurden. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für den Nachholtermin:



unter der LANXESS arena-Tickethotline 0221-8020



im LANXESS arena Ticketshop



(Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln)



im Internet www.lanxess-arena.de



oderwww.facebook.de/lanxessarena



und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

