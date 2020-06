Pressemitteilung BoxID: 803302 (AREAM GmbH)

Allianz für Erneuerbare Energien: aream und Capital Nature unterzeichnen Kooperationsabkommen

Die aream Group wird zusammen mit der israelischen Capital Nature Ltd. per Private Equity junge Unternehmen fördern, um neue technologische Möglichkeiten im Bereich Erneuerbare Energien und Nachhaltige Energie-Infrastruktur zu nutzen. Die beiden Unternehmen haben am 8. Juni 2020 ein entsprechendes Kooperationsabkommen unterzeichnet. „Diese Kooperation eröffnet internationalen High-Tech-Unternehmen den Zugang zum europäischen Markt – und europäischen Investoren die Chance, per Private Equity in den Boomsektor Erneuerbare Energien/Nachhaltige Infrastruktur zu investieren“, sagt Markus W. Voigt, Geschäftsführer der aream Group.



Capital Nature hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich neue Technologien und Projekte im Bereich Erneuerbare Energien/Nachhaltige Infrastruktur gesucht, gefunden und entwickelt. „Wir helfen den Unternehmensgründern, aus guten Ideen auch ein aktives, erfolgreiches Unternehmen zu machen“, sagt Anat Tsour Segal, CEO von Capital Nature. Dafür stellt Capital Nature sowohl Geld als auch strategische Beratung zur Verfügung und beteiligt sich an den Firmen.



aream wird als Business Development Partner für Deutschland und Kontinentaleuropa agieren. „Wir bieten unseren Investoren auf Wunsch Zugang zu einem sehr interessanten Geschäftsmodell in einem Boomsektor mit sehr guten Renditechancen“, sagt Voigt. aream wird auch die nächste Kapitalerhöhung der Capital Nature Ltd. begleiten und sowohl Investoren die Möglichkeit zum Einstieg bieten, als auch selbst in Capital Nature investieren.



„Das Ziel ist es, die gewaltige technologische Innovationskraft der Unternehmen aus dem Portfolio von Capital Nature auch deutschen und europäischen Investoren zugänglich zu machen“, sagt Voigt. „Denn Investments in Erneuerbare Energien sind nicht mehr nur durch Beteiligung an Solar- oder Windparks möglich.“ Für die Risiko-Tranchen gerade institutioneller Investoren werden immer mehr Investitionsmöglichkeiten im Bereich Private Equity nachgefragt.



Weitere Informationen: www.aream.de.



Über Capital Nature



Capital Nature Ltd., 2012 in Israel gegründet, ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf junge Tech-Unternehmen in den Bereichen Erneuerbare Energien einschließlich Produktion, Speicherung und Energieeffizienz in verschiedenen Branchen wie Mobilität, Industrie, Infrastruktur, Wasser, Landwirtschaft, Bauwesen und Informatik konzentriert. Das Portfolio von Capital Nature besteht aus sieben Unternehmen in verschiedenen Phasen. Alle Unternehmen, die seit der Gründung entstanden sind, haben innovative Technologien, Produkte und Dienstleistungen entwickelt, mit denen wichtige Herausforderungen auf globalen Märkten gelöst werden. Weitere Informationen: www.capitalnature.com.

