Weltpremieren auf dem Genfer Auto Salon 2018 - Arden präsentiert neueste Kreationen

Auf dem 88. Genfer Auto Salon zeigt Arden eine Fülle an beeindruckenden Produktneuheiten. Vom 8. bis 18. März haben die Besucher erstmals die Gelegenheit, das neue Arden Veredelungsprogramm für den Range Rover LG live zu bestaunen. Das britische Nobel-SUV erhält von Arden ein exklusives Aerodynamikpaket sowie eine Vielzahl an stilvollen Komponenten für das Exterieur sowie das Interieur.



Daneben feiert ein weiteres Fahrzeug des Krefelder Unternehmens seine Weltpremiere auf der Messe am Genfer See. Der bis zu 703 PS starke Arden AJ 23 basiert auf dem Jaguar F-Type SVR Coupe und wird ohne Zweifel für großen Andrang auf der Ausstellungsfläche mit der Nummer 6430 in Halle 6 sorgen.



Ebenfalls auf dem Messestand zu sehen ist das neu entwickelte Arden-Räderprogramm. Das geschmiedete Arden „Sportline GT“ Rad wurde eigens für die Anwendung auf dem Jaguar F-Type entwickelt und überzeugt durch ein geringes Gewicht bei enormer Festigkeit. Die hochverdichtete Felge reduziert die ungefederten Massen erheblich und verbessert dadurch Fahrdynamik sowie Fahrkomfort des F-Type signifikant. Und auch das Design überzeugt: Feinheiten in der Formgebung der siebzehn filigranen Speichen verleihen dem 21-Zoll „Sportline GT“ High-End-Rad eine dynamische und zugleich edle Optik.



Für die Anwendung auf allen Range Rover Modellen hat die Automobilmanufaktur das neue „Sportline II“ Raddesign entwickelt. Die zehn Doppelspeichen dieser einteiligen Schmiederäder ergänzen stilsicher die Ästhetik eines jeden Range Rover. Das „Sportline II“ Raddesign ist in den Dimensionen 22“ und 23“ sowie in verschiedenen Farben erhältlich.





