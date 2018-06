Noch ein Tag bis zum Anpfiff

Im SWR Funkhaus in Baden-Baden laufen die letzten Proben im NBC (National Broadcast Center) mit allen technischen Gewerken, wie LED-Wand, Analysetools, Zuspielern aus zahlreichen Quellen und der Augmented Reality. Die Test-Schaltungen nach Russland in das Quartier der deutschen Nationalmannschaft und zum Weltmeister von 2014, Philipp Lahm, an den Tegernsee haben einwandfrei geklappt. Aus dem Gastgeberland kommen schon seit Beginn der Woche aktuelle Überspielungen, die in Baden-Baden für diverse Fernsehsendungen im Ersten, im Hörfunk und für die ARD-Online-Angebote trimedial aufbereitet und gesendet werden. Der SWR-Übertragungswagen, der im DFB-Quartier und beim Spiel der deutschen Mannschaft im Moskauer Luschniki-Stadion stehen wird, hat den Zoll in St. Petersburg passiert und ist just in Moskau eingetroffen. Am Dienstag, 12. Juni, sind Moderator Gerhard Delling und weitere Kollegen im DFB-Quartier angekommen.



Neues TV-Sendekonzept mit frischen Experten, Doppelmoderation und neuer Rubrik Die Vorbereitungen sind damit so gut wie abgeschlossen, jetzt kann es für Thomas Wehrle, ARD-WM-Programmchef Fernsehen/Online, losgehen: "Wir freuen uns sehr auf unsere ersten Sendungen, denn wir gehen mit einem runderneuerten Sendekonzept in die WM: Gespannt blicken wir auf unsere Rubrik "Weltmeister im Gespräch" mit Philipp Lahm und Jessy Wellmer vom Tegernsee und genauso freuen wir uns auf drei frische, kompetente und unverbrauchte Experten mit Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz und Hannes Wolf. Dazu bringen Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel erstmals bei einer WM im Ersten Tempo und Abwechslung mit ihrer Doppelmoderation ins Programm. Die Probentage haben gezeigt, dass unser gesamtes WM-Team mit viel Motivation und genauso viel Spaß am Start ist."



Der erste Spieltag in Fernsehen und Hörfunk Beginn der Live-Übertagung im Ersten ist am 14. Juni um 15.10 Uhr. Ab ca. 16.30 Uhr findet im Moskauer Luschniki-Stadion die offizielle Eröffnungsfeier statt. Anschließend wird dort die erste WM-Begegnung Russland - Saudi-Arabien angepfiffen. Am ersten Sendetag werden alle drei ARD-Experten im Sendestudio in Baden-Baden sein und sich den Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen. Danach wird immer einer der drei bei Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel im Studio sein. Jessy Wellmer und Philipp Lahm werden sich ebenso am ersten WM-Spieltag in der Rubrik "Weltmeister im Gespräch" live vom Tegernsee melden. Auch die ARD-Radioprogramme sind beim Eröffnungsspiel und den weiteren 63 WM-Begegnungen live dabei - mit Reportagen und Interviews aus den Stadien sowie Beiträgen, Nachrichten und Geschichten über die Spiele hinaus. Im Hörfunk reportieren Jens Jörg Rieck (SWR) und Armin Lehmann (WDR) die Begegnung Russland - Saudi Arabien als Vollreportage.



Live aus dem WM-Kwartira Ab 15. Juni blicken zum Abschluss jedes WM-Sendetages im Ersten Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz in "WM-Kwartira" voraussichtlich von 22.30 bis 23.15 Uhr zusammen mit prominenten Gästen auf das WM-Geschehen. In der ersten Sendung mit dabei sein wird der ehemalige Nationalmannschaftstorwart René Adler, der aktuell beim FSV Mainz 05 unter Vertrag steht. Fest zugesagt haben außerdem für das WM-Kwartira an weiteren Spieltagen schon Olli Dittrich, Bjarne Mädel, Olaf Schubert, Michael Mittermaier, Abdelkarim, Michel Abdollahi und Larissa Rieß. Die Sendung kommt live aus dem Mojo Club auf der Reeperbahn in Hamburg. Karten für die Live-Sendung gibt es online bei TV Tickets.de.



Weitere Informationen zur ARD-Berichterstattung rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft unter SWR.de/presse sowie Sportschau.de/fifa-wm-2018.





