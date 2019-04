Pressemitteilung BoxID: 748539 (ARD-Pressestelle (SR))

FilmDebüt im Ersten

Zwölf Filme ab 11. Juni 2019, immer dienstags ab 22:45 Uhr

Mit ihrer Nachwuchs-Reihe gibt die ARD jungen Filmemachern außerhalb von Festivals und Hochschulen eine Chance: Vom 11. Juni bis 16. Juli stehen zwölf neue Filme, zum Teil bereits vielfach preisgekrönt, von jungen RegisseurInnen und AutorInnen auf dem Programm.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen zur Nachwuchsförderung: "Seit mittlerweile 19 Jahren spiegelt die Reihe 'FilmDebüt im Ersten' das große Engagement der ARD für den filmischen Nachwuchs wider. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Talente zu entdecken und zu fördern, Raum für kreative Entfaltung und filmische Experimente frei von Quotendruck zu schaffen. Nachwuchsförderung ist immer auch ein Stück Zukunftssicherung, denn die Debütanten von heute sind die filmischen Leistungsträger von morgen."



Die diesjährige Reihe startet mit "Mängelexemplar" (rbb/ARTE) von Laura Lackmann nach der Romanvorlage von Sarah Kuttner. Die Schauspielerin Laura Tonke erhielt für ihre Leistung den Deutschen Filmpreis für die "Beste weibliche Nebenrolle".



Adrian Goiginger erhielt für seinen Film "Die beste aller Welten" (SWR/ORF), der am 2. Juli 2019 um 22:45 Uhr in der neuen Staffel gezeigt wird, den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsregisseur. Sein Film wurde u. a. 2018 auch mit dem Österreichischen Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet.



"Sommerhäuser" (WDR/BR), am 9. Juli 2019 um 22:45 Uhr, von Sonja Maria Kröner, wurde mit dem Bayerischen Filmpreis für Bestes Drehbuch und auf dem Filmfest München für Beste Regie und Beste Produktion prämiert.





