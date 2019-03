Pressemitteilung BoxID: 744719 (Arc'teryx)

Vielseitigkeit und Bewegungsfreiheit

Beim Klettern ist Vielseitigkeit gefragt – von Mensch und Material. Volle Bewegungsfreiheit und schnelles Anpassen an Wetter- und Windbedingungen sind unerlässlich. Genau diese Qualitäten bringt der neue Sigma SL Anorak von Arc’teryx mit: ein leichter, klein packbarer Softshell-Schlupfer für Boulder-Sessions, Kletterrouten und Hochtourentage.





Leichtes, sehr abriebfestes, elastisches und wasserdampfdurchlässiges Softshell-Material

Langer Frontreißverschluss für schnelles An- und Ausziehen und Belüftung





Verlässlicher Schutz



Der perfekte Klettertag findet natürlich bei gutem Wetter statt - aussuchen kann man sich das allerdings oft nicht.



Eine vielseitige Softshell-Jacke bietet deshalb einen vernünftigen Wetterschutz an wechselhaften Tagen, an denen man mit Wind und ein bisschen Regen rechnen muss, aber auch gutes Feuchtigkeitsmanagement will. Der Sigma SL Anorak ist aus hoch wasserdampfdurchlässigem, elastischem Aequora AirpermTM Material mit 14% Elastan-Anteil und DWR-Ausrüstung. Mit seiner Kombination aus Bewegungsfreiheit und Basis-Wetterschutz ist der Sigma SL Anorak alles, was man (meistens) braucht.



Durchdachte Details



Der Sigma SL Anorak hat einen langen Frontreißverschluss für schnelle Belüftung. Trotzdem ist er kurz genug, um dem Klettergurt nicht in die Quere zu kommen. Saum-Kordelzüge auf beiden Seiten bieten gute Anpassungsmöglichkeiten und HemLockTM-Elemente halten den Anorak auch bei intensiven Bewegungen in Position unter dem Gurt.



Kleinigkeiten sind in der Brusttasche schnell verstaut und immer erreichbar. Die helmkompatible, anpassbare Kapuze kann zusammengerollt und verstaut werden.



„Das ist mein neuer Favorit für unsere After-Work-Klettereien in Squamish. Der Anorak ist sehr bequem und das elastische Material bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit“ – Ascent Designer Brylee Geddes





