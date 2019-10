Pressemitteilung BoxID: 772576 (Arc'teryx)

Arc'teryx gibt Gas im Trail Running

Neuer Arc'teryxTrailrunning-Athlet Martin Kern

Arc'teryx baut seine Athletenliste weiter aus: der französische Trailrunner Martin Kern ist ab sofort Teil der Arc’teryx-Familie. Trail Running ist ein ständig wachsender Markt für die Kanadier und wird in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt bleiben.



"Präzision und Leidenschaft stecken in allem was wir tun, und Martins Engagement dafür hat unsere Aufmerksamkeit geweckt", sagt Max Müller, EMEA Sports Marketing Manager, Arc'teryx. "Martin teilt die gleichen Werte wie wir alle hier bei Arc'teryx, und dazu gehört auch die Liebe zu den Bergen und der Natur."



Der gebürtige Marseiller begann seine Trail Running-Karriere 2016. Nach drei erfolgreichen Jahren in Neuseeland und Ozeanien zog der ausgebildete Ingenieur nach Vallouise (Frankreich), wo er heute lebt und trainiert.



"Ich habe mich für eine Partnerschaft mit Arc'teryx entschieden, weil ich in einem so starken, inspirierenden Team arbeiten wollte, das meine Entwicklung längerfristig unterstützt und das meine Lebens- und Sportphilosophie teilt", sagt Kern.

2019 war für den 31jährigen ein herausragendes Jahr, da er sich sowohl im Swiss Canyon Trail 110km (Schweiz) als auch im 6000D (Frankreich) den ersten Platz eroberte. Beim UTMB (Frankreich) belegte er einen soliden 12. Platz.



An diesem Wochenende landete er auf dem 5. Rang beim berühmten Grand Raid 170 km auf der Insel La Réunion.



Martin Kern



Aufgewachsen in Südfrankreich, begann Martin Kern im Alter von sieben Jahren mit dem Cross-Country-Laufen. Heute ist er Ultra-Trailrunner und verbringt seine Zeit am liebsten in den Bergen.



Alter: 31



Nationalität: Franzose



Disziplin: Trail Running



Wettkampf-Highlights:





2019: 12. Platz UTMB 2019 (Frankreich)

2019: 1. Platz Swiss Canyon Trail 110km (Schweiz)

2019: 1. Platz 6000D 2019 (Frankreich)

2018: 1. Platz Buffalo Stampede 2018 (Australien)

2017: 1. Platz Northburn 100 miles (Neuseeland)



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (