"Really" auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft - Mit Arco Als Partner der ersten Stunde

Das 2013 gegründete und neuerdings zur Kvadrat Gruppe gehörende Unternehmen Really ist darauf spezialisiert, Stoffabfälle zu recyceln – oder besser „upzucyceln". Ausgediente Baumwolle und Wolle, sowohl aus der Textilindustrie als auch aus privaten Haushalten, werden zu dem neuartigen Werkstoff „Solid Textile Board" verarbeitet. Dieses verdichtete, wiederum recycelbare Material kann in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden – beispielsweise als Tischplatte. Gemeinsam mit Really erprobt das niederländische Traditionsunternehmen Arco, das bereits seit 25 Jahren eine intensive Partnerschaft mit Kvadrat verbindet, Anwendungsmöglichkeiten des neuen Oberflächenmaterials. Auf dem Salone del Mobile.Milano 2017 zeigt Arco einen Prototypen des Tischs Grid von Jonathan Prestwich mit einer Platte aus „Solid Textile Board".



„Wir haben uns sehr über die Anfrage von Really gefreut und sind stolz darauf, eines der ersten Unternehmen zu sein, die mit dem innovativen Werkstoff arbeiten", so Jorre van Ast, Geschäftsführer und Creative Director bei Arco. Langlebigkeit und Wiederverwertung sind entscheidende Werte für sein Unternehmen: „Unsere Produkte sind größtenteils aus Holz, aber auch aus Biopolymeren gefertigt. Der Einsatz von ,Solid Textil Board’ passt also bestens zu unserem Ansatz, mit natürlichen Materialien zu arbeiten."

Arco Meubelfabriek bv

Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Winterswijk, in der ostniederländischen Region Achterhoek, nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Bereits seit 1904 werden im firmen- eigenen Werk Tische, Stühle, Schränke, Kleinmöbel und Zubehör entworfen, entwickelt und gefertigt, und das bevorzugt aus regionalen Materialien. Echtes Handwerk, Nachhaltigkeit und Innovationen - das sind die Kernwerte von Arco. Mithilfe neuester Technik und in Zusammenarbeit mit bekannten Designern aus dem In- und Ausland entstehen so Möbel, die durch raffinierte Details und eine hochwertige Haptik überzeugen. Die Geschicke des Unternehmens werden inzwischen in der vierten Generationen von der Familie van Ast gelenkt: Jorre van Ast, gelernter Designer und heute Kreativdirektor bei Arco, kann mit mehr als 60 engagierten Mitarbeitern auf ein starkes Fundament aufbauen.

