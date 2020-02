Pressemitteilung BoxID: 787779 (Architektenkammer Sachsen-Anhalt)

Winterschau 2020 "Stadt Landschaft" im Haus der Architekten

Volker Benedix - Malerei und Grafik und Ulf Zimmermann - Fotografie

Unter dem Titel "Stadt Landschaft" sind vom 2. bis 30. März 2020 Arbeiten von Volker Benedix und Ulf Zimmermann im Haus der Architekten zu sehen. Zur Vernissage am 2. März 2020, 18:30 Uhr laden wir recht herzlich ein. Es sprechen Andreas Wohlfarth, Präsident Architektenkammer Sachsen, und Bettina Klemm, Freie Journalistin.



Beim Ausstellungsformat "Winterschau" verfolgt die Architektenkammer Sachsen unter anderem das Ziel, auch die künstlerische Komponente des Berufsbildes zu zeigen. Dabei stellen zwei Persönlichkeiten, die sowohl der Architektur als auch unterschiedlichsten Künsten verbunden sind, gemeinsam aus.



"Architektur steht für mich in enger Verbindung mit Malerei und Grafik. Stadt- und Landschaftsräume in ihrem historischen Bestand und gegenwärtigen Entwicklungen bilden den Schwerpunkt in gegenständlicher und abstrahierter Darstellung der Bildinhalte und deren künstlerischen Umsetzung." (V. Benedix)



"Die Bilder sind Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Eindrücken und Erlebnissen in der Weitläufigkeit des Landschaftsraumes. Sie zeigen Alltägliches, Unscheinbares, Kombinationen von Formen, Strukturen, Materialien, Orte voller Spannungen und der Ruhe. Im Mittelpunkt stehen Bäume und Wasser als prägende Urelemente der Natur und des Lebens. Aufgenommen in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bestimmen das Wetter und das natürliche Licht mit seiner tages- und jahreszeitlich wechselnden Intensität die Bildstimmungen und die Ausdrucksstärke der Aufnahmen." (U. Zimmermann)



Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag jeweils 8:30–16:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Kurzviten Volker Benedix und Ulf Zimmermann

