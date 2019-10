Pressemitteilung BoxID: 769670 (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Bauland gewinnen - Wohnungen bauen - Baukultur fördern

Expo Real in München (07. - 09.10.2019)

Die Zahl der Gesprächsrunden ist in diesem Jahr auf der Expo Real in München so dicht getaktet wie die Zahl der Themen, die der Branche unter den Nägeln brennen: Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ist vom 7. bis. 9. Oktober wieder Partner auf dem NRW-Landesstand auf der größten deutschen Immobilienmesse und wird ihre Expertise in zahlreiche Fachdiskussionen einbringen. Alle Architektinnen und Architekten aus NRW sind herzlich eingeladen, den Stand der Architektenkammer in Halle B1 (Stand 321) zu besuchen und sich mit den Kammerrepräsentanten auszutauschen.



Die Reihe der Gesprächsrunden, die auf dem Gemeinschaftsstand des Landes NRW geplant sind, startet am Montag, den 7. Oktober, um 10.00 Uhr: NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach, Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann, AKNW-Präsident Ernst Uhing und weitere Standpartner sprechen über die grundsätzlichen Entwicklungslinien des Planungs- und Baugeschehens in NRW unter dem Motto: „Zukunft bauen. Wandel gestalten.“



Um 15.00 Uhr diskutieren Ina Scharrenbach und Ernst Uhing mit dem Düsseldorfer Architekten Dieter Schmoll (Geschäftsführer RKW Architektur+) und Duisburgs Stadtplanungsdezernenten Martin Linne über „Baukultur als Standortvorteil“. Martin Linne ist seit dem Frühjahr auch neuer Vorsitzender des Vereins „StadtBauKultur NRW e.V.“.



Im Anschluss geht es um 16.00 Uhr um die HOAI: „Was ist uns Planung wert?“, fragt Moderatorin Petra Voßebürger u.a. Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, sowie Barbara Ettinger-Brinckmann (BAK-Präsidentin), Ernst Uhing (AKNW-Präsident), Prof. Dr. Heiko Fuchs (Kapellmann Rechtsanwälte) und Architektin Kathrin Möller (GAG Köln).



Am Dienstag, den 8. Oktober, steht das Thema „Wohnungsbau“ im Mittelpunkt der Gespräche auf dem NRW-Gemeinschaftsstand. Um 12.00 Uhr sprechen Ernst Uhing, Dr. Jan Heinisch (Staatssekretär im NRW-Heimat- und Bauministerium), Dietrich Suhlrie (NRW.BANK) und Alexander Rychter (Direktor VdW RW) über konkrete Lösungsbeispiele und -konzepte für Nordrhein-Westfalen.



Das Thema „Planen und Bauen mit BIM“ wird um 13.45 Uhr näher beleuchtet, u.a. von Matthias Pfeifer (Geschäftsführender Partner RKW Architektur+) und Martin Müller (Vorstandsmitglied AKNW und Vizepräsident der BAK).



Wie neue, innerstädtische Hochschulstandorte Quartiere beleben können, wird um 15.00 Uhr analysiert. Jochen König, Vorstandsmitglied der AKNW, diskutiert u.a. mit Matthias Schwarte (Kanzler der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster), Robin Denstorff (Stadtbaurat Münster) und Claudia Klinkenberg (BLB Aachen).



Auf dem Gemeinschaftsstand NRW präsentieren sich neben der Architektenkammer NRW der BLB NRW, NRW.BANK, NRW.INVEST, NRW.URBAN und der VdW Rheinland Westfalen. Halle B1, Stand 321. Das vollständige Programm finden Sie im Anhang.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (