"Räume prägen" - Tag der Architektur 2019 am 29. und 30. Juni in Mecklenburg-Vorpommern

Der bundesweite Tag der Architektur findet am 29. und 30. Juni 2019 statt. Seit mehr als 18 Jahren bietet der Tag der Architektur in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, Einblicke in Bauwerke zu erhalten, die mitunter nicht öffentlich zugänglich sind.



Unter dem diesjährigen Motto „Räume prägen“ werden 31 Sanierungen und Neubauten der Hochbau-Architektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung an 22 Orten in unserem Bundesland geöffnet und vorgestellt. Bei zusätzlichen acht Extra-Veranstaltungen wie beispielsweise Stadtspaziergängen, Führungen sowie einer Ausstellung, einem Filmabend und einer Radtour in Neubrandenburg, Grabow, Schwerin und Greifswald wird baukulturelle Vielfalt erlebbar.



Der Präsident Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern Christoph Meyn umschreibt das Motto „Räume prägen“ mit folgenden Worten: „Dass Moderne und Tradition in der Architektur kein Widerspruch sein müssen, sondern zur Lebendigkeit und Weiterentwicklung besonders unserer Städte und ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern beitragen, wird an zahlreichen aktuellen Beispielen zum Tag der Architektur für die breite Öffentlichkeit erfahrbar. So ist gerade die zeitgemäße und maßvolle Gestaltung von Räumen im Inneren und Äußeren zu einer verantwortungsvollen und komplexen Aufgabe für Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern geworden.“

