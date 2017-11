ARCHIKON - Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung am 1. März 2018 in Stuttgart

Nach dem fulminanten Start in 2016 lädt die Architektenkammer Baden-Württemberg am 1. März 2018 zur Neuauflage von ARCHIKON ein. Der Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung soll als einzigartiger Branchentreff erneut Vertreterinnen und Vertreter aus Architektur, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur mit Entscheidern aus Kommunen und Wirtschaft zusammenbringen und dem Berufsstand der Planenden eine effiziente Fortbildung ermöglichen.



Schwerpunktthema des ganztägigen Kongresses im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart ist die Nachhaltigkeit - ein nach wie vor drängendes Thema, denn nachhaltiges Bauen ist trotz vielfachem Engagements noch nicht als selbstverständlicher Standard im Bauwesen angekommen. Entscheidend ist, es nicht bei allgemeinen Willensbekundungen zu belassen, sondern über konkrete Konzepte zu sprechen, die Gesetzgeber, Kommunen, Wirtschaft und Bauherren in der Praxis umsetzen können: von Low-Tech-Ansätzen über Suffizienzgedanken bis hin zu Stadtentwicklungsstrategien.



Rund 60 Referentinnen und Referenten gestalten das umfangreiche Programm. Der Tag beginnt mit einem Impulsvortrag „Gestaltungspotenziale“ von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Auf weitere Kurzvorträge vor dem Plenum folgen zehn parallel laufende Intensivseminare. Am Nachmittag debattieren Experten über Klimawandel, Politik und Baukultur. Im Anschluss stehen zehn Vertiefungsseminare zur Auswahl. Jeweils eine Hälfte der Seminare widmet sich dem Bereich Nachhaltigkeit, die andere beschäftigt sich mit berufspraktischen Fragestellungen wie Vergabeverfahren, Architektenvertragsrecht oder Digitalisierung.



Begleitend zu ARCHIKON ist eine Ausstellung zu sehen: Unter dem Motto „Nachhaltigkeit und Innovation“ präsentieren ausgewählte Unternehmen ihre Lösungen und Produkte.



Das komplette Programm steht unter www.akbw.de/archikon2018.pdf, weitere Informationen finden Sie unter www.archikon-akbw.de. Wir bitten, sich den Termin vorzumerken.



ARCHIKON 2018 – Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung



Donnerstag, 1. März 2018, 10-19 Uhr



ICS Internationales Congresscenter Stuttgart, Messe Stuttgart

