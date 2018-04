Neuer Lifestyle in der Lübecker Bucht

Am 16. Juli 2018 eröffnet das ARBOREA Marina Resort Neustadt als erstes Haus der jungen Hotelgruppe ARBOREA Resorts und Hotels in der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein. Als einziges Hotel in der ancora Marina liegt es eingebettet zwischen Yachthafen, Salzwiesen und Ostsee. Mit dem ARBOREA Resort weht ein neuer Wind durch die Lübecker Bucht, denn unter dem Credo Experience.Together. erfahren Gäste ein legeres, unkompliziertes und vernetztes Urlaubsglück. Jeden Tag wählen sie aus Aktivitäten sowie Naturerlebnissen und gehen gemeinsam vom Segeltörn bis zum Radausflug auf Entdeckungstour. Treffpunkt ist in The Docks mit Bar, Ausrüstungsverleih und Werkstatt zum Kreativsein. Ein umfassendes Entspannungsangebot bietet der Wellnessbereich Sparadise auf 1.000 Quadratmetern mit Panoramasauna, zweistöckigem Saunahaus, Dampfbad und Indoor-Pool. The Grand Grand Grill ist das erste deutsche Restaurant mit einem Feuergrill der amerikanischen Marke Grillworks® und serviert Köstlichkeiten vom Salzwiesenrind bis hin zu vegetarischer Grillkost. Zudem beherbergt das Hotel 124 Zimmer und Suiten mit Blick in die Natur, das Restaurant Deli’Cara mit offenen Küchenbereich, zwei Bars sowie The Stairs, eine riesige Freitreppe aus Holz, die sich zum Meer und zu den Salzwiesen öffnet. Die Eventräume Spirit und Vision werden vom Hangout ergänzt, einer kreativen Community Area. Eine Übernachtung ist im Doppelzimmer ab 162 Euro mit Frühstück und ab 226 Euro inklusive Halbpension für zwei Personen buchbar. Reservierungen nimmt das Hotel unter neustadt@arborea-resorts.com und telefonisch unter +49(0)456171990 entgegen. Weitere Informationen finden sich unter www.arborea-resorts.com.

ARBOREA Hotels und Resorts präsentiert sich als neue Hotelgruppe in Europa. Die Köpfe dahinter sind die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Johann Kerkhofs und Gerhard J. Geising. Der Name ARBOREA leitet sich vom lateinischen "arbor" für Baum ab. Das Vernetzungswunder aus der Natur ist das Vorbild der Marke, nicht nur beim Aktivitätenangebot unter dem Credo Experience.Together., sondern auch im Design. Lichtdurchflutete Räume und witzige Design-Ideen prägen das erste Haus und die zukünftigen Resorts. Die Marke soll in den nächsten zehn Jahren auf 20 Standorte europaweit wachsen. Für voraussichtlich Frühling 2020 ist die Eröffnung des ARBOREA Montafon Resort St. Gallenkirch im österreichischen Vorarlberg geplant. Schierke im Harz steht als dritter ARBOREA-Standort in den Startlöchern. Weitere sind in Sportparadiesen am Wasser, in den Bergen und in Wäldern in der Vorbereitung.



