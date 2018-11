91 % aller Verbraucher halten Mehrweg für die nachhaltigste Verpackung – Handel sollte flächendeckend Mehrweg anbieten

16.11.18

Neun von zehn Verbrauchern in Deutschland halten Mehrweggetränkeflaschen für nachhaltiger als Einweggetränkeflaschen. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Kantar Emnid Umfrage im Auftrag des Arbeitskreises Mehrweg. „Das Umfrageergebnis zeigt, wie wichtig ein klares und durchgängiges Konzept ist, dass es Verbrauchern einfach macht, zu nachhaltigen Mehrwegflaschen zu greifen“, erklärt Clemens Fleischmann, Geschäftsführer des Arbeitskreises Mehrweg. Das Mehrwegzeichen auf dem Etikett sei wichtiges Element eines solchen Konzeptes.



Handel ist gefordert flächendeckend Mehrweg anzubieten



„Genauso wichtig ist es aber, dass überall Mehrweggetränkeflaschen gekauft werden können“, führt Fleischmann weiter. Anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung appelliert er deshalb an den Handel, durchgängig Alternativen in Mehrweg anzubieten, damit Verbraucher immer die Wahl hätten, eine nachhaltige Getränkeverpackung zu wählen. So würden zum Beispiel die beiden größten Discounterketten nach wie vor keine Getränke in Mehrwegflaschen im Sortiment führen. Im sogenannten Conveniencebereich, etwa an Tankstellen und Kiosken, sei sogar ein Rückgang von Mehrwegflaschen zu verzeichnen.



Verbraucher wünschen sich nachhaltige Verpackungen



„Der Handel würde mit einer Ausweitung des Mehrwegangebotes im Getränkebereich seinen Kunden entgegenkommen“, erläutert Fleischmann. So zeige eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC vom Anfang dieses Jahres, dass neun von zehn Verbrauchern einen höheren Anteil an Mehrwegverpackungen im Handel begrüßen würde. Die aktuelle Umfrage des Arbeitskreises bestätige dieses Ergebnis.

