Wechsel im Vorstand des Arbeitskreises für Jugendliteratur

Aus gesundheitlichen Gründen legt die Buchhändlerin Ute Hentschel (Burscheid) ihr Amt im Vorstand des Arbeitskreises für Jugendliteratur e.V. nieder. Auf sie folgt satzungsgemäß Anna Becchi (Genua/Italien) als nächste Vorstandskandidatin in der Reihenfolge der Stimmenzahl. Anna Becchi studierte Philosophie, Italianistik und Germanistik und übersetzt Kinder- und Jugendbücher aus dem Deutschen, Niederländischen und Englischen ins Italienische. Als Literaturagentin vertritt sie u. a. die Verlage Beltz & Gelberg, Carlsen und Hanser Kinderbuch in Italien. Darüber hinaus ist sie auch als Scout für italienische Verlage tätig.



Anna Becchi steigt somit in die laufende Amtszeit (2018 bis 2021) des ehrenamtlichen Vereinsvorstandes ein. Dieser wurde von den Mitgliedern des Arbeitskreises für Jugendliteratur am 16. März 2018 auf der Leipziger Buchmesse gewählt.



Vorstandsvorsitzender ist der Journalist Ralf Schweikart (Hofheim). Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Prof. Dr. Anja Ballis (Ludwig-Maximilians-Universität), Dr. Inger Lison (Leibniz Universität Hannover) sowie die ehemalige Lehrerin und Leseclubleiterin Marie-Louise Lichtenberg (Wermelskirchen).

