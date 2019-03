13.03.19

Die aktuelle Ausgabe 1/2019 der Zeitschrift Außerschulische Bildung. Zeitschrift für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung, die vom Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten herausgegeben wird, ist erschienen. Thematischer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Veränderung des öffentlichen Raums.



Die Gestaltung öffentlicher Räume hat einen großen Einfluss auf deren Nutzung, denn sie kann integrierend, aber auch ausschließend ausfallen. Öffentliche Räume unterliegen permanenten Veränderungen, die von politischen, sozialen, wirtschaftlichen und (stadt)räumlichen Entwicklungen abhängig sind. Sie sollten Freiräume sein, in denen sich Menschen vorurteilsfrei begegnen können. Durch die Verlagerung von Begegnungsräumen in digitale Welten erhöhen sich die Herausforderungen, die an eine gemeinsame und verantwortliche Gestaltung dieser analogen und virtuellen Räume gestellt werden.



In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift wird vor diesem Hintergrund und mithilfe stadtsoziologischer und kommunikationswissenschaftlicher Perspektiven gefragt, welche Aufgaben sich daraus für die politische Bildung ergeben und was politische Bildner*innen dazu beitragen können, dass der öffentliche Raum als Ort der Pluralität und Freiheit, als Ort des gemeinsamen Sprechens und Handelns verteidigt wird. Politische Bildung stellt selbst Räume bereit, in denen Menschen gestärkt und unterstützt werden, ihre Interessen zu formulieren und zu vertreten. Auch hier wird gefragt, wie diese Bildungsorte gestaltet sein müssen, damit sie allen Interessierten die Möglichkeit zur Entfaltung geben.



Es geht bei allem um nichts weniger als die Frage, wie wir miteinander leben wollen und wie wir ein gelingendes, friedliches Zusammenleben verwirklichen können.



Die Fachzeitschrift Außerschulische Bildung Nr. 1-19 (96 Seiten) ist zu beziehen über die Geschäftsstelle des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e. V.



