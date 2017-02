Arbeitskammer begrüßt Bundesratsbeschluss zur Stärkung der Mitbestimmung

Die Arbeitskammer des Saarlandes begrüßt den heutigen Beschluss des Bundesrates, zur Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung. „Der Beschluss war überfällig“, so AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto, am Freitag in Saarbrücken. Viele gesetzliche Regelungen entsprechen nicht mehr dem Wandel in der heutigen Arbeitswelt. Außerdem gelingt es immer mehr Unternehmen die Mitbestimmung in den Betrieben auszuhebeln. Durch den Bundesratsbeschluss sollen die Unternehmensmitbestimmung wie auch die betriebliche Mitbestimmung weiterentwickelt werden. Das ist auch nötig, denn Mitbestimmung lohnt sich: In Betrieben mit einer funktionierenden Mitbestimmung wird mehr investiert. Die Mitarbeiter sind zufriedener und leistungsfähiger. Die Einigung der Bundesländer ist nur mit Unterstützung des Saarlandes zustande gekommen. Für Otto zeigt das, welch produktive Rolle „auch kleine Bundesländer wie das Saarland in der Bundespolitik spielen können, wenn sie sich einmischen“, so der AK-Hauptgeschäftsführer.



Otto begrüßt, dass mit dem Beschluss der Arbeitnehmerbegriff des Betriebsverfassungsgesetzes an die betriebliche Realität angepasst werden soll: „Auch um der Aushöhlung der betrieblichen Mitbestimmung und der Einschränkung der Reichweite des Arbeitsrechts durch die mit Crowdsourcing und Crowdworking verbundene Zunahme von Honorar- und Werkverträgen zu begegnen, ist eine Erweiterung und Konkretisierung des Arbeitnehmerbegriffs notwendig“. Der Geltungsbereich sollte jedoch auf alle Erwerbstätigen, die nicht als echte Selbständige angesehen werden können, ausgeweitet werden. Also auch auf sogenannte Crowdworker oder Freelancer.



Auch die geplante Stärkung der Rolle der Betriebsräte bei der beruflichen Qualifizierung und der Weiterbildung der Beschäftigten wird von der Arbeitskammer begrüßt. Dafür sollen existierende Beteiligungsrechte sowohl des Betriebsrates als auch des Gesamt- und Konzernbetriebsrats angepasst werden. „Damit kann es gelingen, die beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig an den technologischen Fortschritt anzupassen“, so Otto



Darüber hinaus wären die neuen Organisationsformen der Arbeit zu analysieren um diese möglichst in die vertraglichen Grenzen des Normalarbeitsverhältnisses zu bringen. Wichtig sei es dabei zudem, Selbstständige und die neue digitale Tagelöhnerarbeit sozial besser zu sichern.



Neue Arbeitsformen führen dazu, dass Arbeit zunehmend nicht mehr nur am Arbeitsort zu bestimmten Zeiten ausgeführt wird. „Die Erfahrung zeigt, damit die Arbeit der Beschäftigten auch außerhalb des regulären Arbeitsortes anerkannt und vergütet wird, bedarf es einer starken Mitbestimmung“ so Otto weiter. Neu entstehende Arbeits- und Unternehmensformen im Rahmen der Digitalisierung dürfen nicht dazu führen, dass Unternehmen über diese Formen versuchen Mitbestimmungsrechte zu umgehen.



Grundsätzlich gilt laut Otto: „Wenn Zukunftsthemen der Arbeitswelt diskutiert werden gehören die Interessenvertreter der Beschäftigten von Beginn an und auf Augenhöhe mit an den Tisch, sonst wird die Chance der Einflussnahme im Sinne von Arbeitnehmerinteressen vertan“.

