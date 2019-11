Pressemitteilung BoxID: 777667 (Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V. (AGÖF))

12. AGÖF-Fachkongress erfolgreich durchgeführt

Neuer AGÖF-Leitfaden Hausstaubuntersuchungen vorgestellt

Der diesjährige Kongress der AGÖF war mit 200 Teilnehmern gut besucht, geboten wurden viele interessante Vorträge zu den Themenbereichen Aktuelle Aspekte der Innenraumhygiene, Asbest, Biogene Belastungen in Gebäuden, Gerüche und VOC sowie "Alt-" und Neulasten in Gebäuden.



Erstmals wurde der AGÖF-Leitfaden "Hausstaubuntersuchungen auf chemische Parameter" (SVOC, Schwermetalle, POM) - Entwurf der Öffentlichkeit präsentiert. Seine Schwerpunkte sind Anwendungsbereiche, Grundlagen, Begriffsbestimmungen und Ziele von Hausstaubuntersuchungen. Der Anwendungsbereich umfasst die staubgebundenen Substanzen der mittel- bis schwerflüchtigen SVOC und Schwermetalle. Weitere Themen sind Messstrategien, Probenahmetechniken und Fachinformationen zu Analytik und Bewertungen. Hiermit bietet er den Sachverständigen Hilfestellungen zur Durchführung und Bewertung von Staubuntersuchungen. Den Entwurf des AGÖF-Leitfadens für Hausstaubuntersuchungen finden Sie unter https://www.agoef.de/orientierungswerte/agoef-hausstaubleitfaden.html. Anregungen, Stellungnahmen und Einsprüche nimmt der Verband AGÖF gerne bis zum 31.03.2020 entgegen genommen.



Vorgestellt wurde auch das aktuelle AGÖF-Projekt: "Geruchsbeschwerden in Innenräumen - Auswertung von Daten zu VOC-Vorkommen und Quellensuche", das kurz vor dem Abschluss steht. Ein weiteres Thema war die aktuelle Diskussion zur Erkundung asbesthaltiger Spachtelmassen. Die AGÖF nimmt regelmäßig am Nationalen Asbestdialog teil und hat auch eine eigene Stellungnahme "Einschätzung des Gefährdungspotentials durch asbesthaltige Spachtelungen sowie anderer asbesthaltiger Bauteile und daraus zu ziehende Konsequenzen - Positionierung der AGÖF" (https://www.agoef.de/publikationen/publikationen-agoef.html) veröffentlicht.



Das Umweltbundesamt (UBA) präsentierte die aktuellen Ergebnisse der 5. Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (GerES V) aus den Jahren 2014 bis 2017. Im Bereich "Aktuelle Aspekte der Innenraumhygiene" wurde festgestellt, dass das wichtige Thema Klimaerwärmung mittlerweile den Innenraum erreicht hat. Erhöhte Temperaturen außen führen zu höheren Emissionen von VOC im Innenraum. Hier muss u.a. auch bei Holzhäusern nach zukunftsorientierten Lösungen in den Bereichen Baustoffauswahl und Lüftung/ Kühlung gesucht werden.



Weitere Themenblöcke neben PCB und Tabakrauch waren biogene Belastungen in Gebäuden mit Messstrategien, Orientierungswerte für Pilze und Bakterien und ein Positionspapier zur Sanierung und den rechtlichen Folgen von Biozidbehandlungen und Mykotoxinen. Beim Schwerpunkt Gerüche und VOC ging es um Geruchsprüfungen für Bauprodukte, Geruchsbelastungen durch die Alterung von Kunststoffen, Emissionen aus Bauprodukten sowie Kunstgütern in Vitrinen und deren Materialuntersuchungen nach BEMMA-Schema. Abgerundet wurde das Kongressprogramm mit aktuellen Fallbeispielen zu Alt- und Neulasten in Gebäuden.



Ab sofort können Sie den Reader zum 12. AGÖF-Fachkongress mit dem Titel "Umwelt, Gebäude & Gesundheit: "Neu?" und Altlasten, Innenraumhygiene, Gerüche" über das AGÖF-Kongressbüro in Fürth (Email: email@anbus.de) zum Preis von 58,00 € (inkl. 7% MwSt. und versandkostenfrei innerhalb Deutschlands) bestellen. Einen Überblick über die Vorträge finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.agoef.de/publikationen/kongressreader-agoef.html.

