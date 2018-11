30.11.18

• Personalien: Neue Mitglieder in Vorstand und Arbeitsausschuss



• Weiterentwicklung der maX, ma Audio und ma Pressemedien



• Mitgliederbefragungen bei OMG, OWM und agma beleuchten Unverzichtbarkeit der agma-Studien für die tägliche Arbeit



Heute fand mit mehr als 200 Vertretern der werbungtreibenden Wirtschaft, der Agenturen und Mediengattungen sowie den Entscheidungsträgern der AGF und agof die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) statt.



Unter den Stichworten „Qualität – Transparenz – Relevanz“ wurden in einem kompakten und fundierten Überblick die zahlreichen Projekte des aktuellen Jahres vorgestellt sowie richtungsweisende Beschlüsse für das Jahr 2019 im Kreis der stimmberechtigten Mitglieder gefasst. In den Präsentationen der Mediengattungen bekräftigte sich, dass die agma und ihre veröffentlichten Studien unter hohem Qualitäts- und Transparenzkriterien entwickelt und produziert werden.



„Mehr denn je zeichnet sich die agma durch ihre transparente und qualitativ hochwertige Arbeit als Garant für zuverlässige Werbeträgerforschung aus. Gleichzeitig bildet diese die unerlässliche Basis für Markt-Media- und Wirkungsstudien“ bekräftigt der Geschäftsführer der agma, Olaf Lassalle, in seinem Fazit und Ausblick für die nächsten Jahre.



„Dieses Jahr war geprägt durch eine Vielzahl von Weiterentwicklungen in den ma-Studien und die Veröffentlichung neuer crossmedialer Leistungswerte. Die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Nutzer und Medien wird auch im nächsten Jahr zu weiteren Innovationen in der agma führen“, ist sich Axel Pichutta, Vorstandsvorsitzender der agma e.V. sicher.



Die wichtigsten Themen im Einzelnen:



agma-Personalien



Auf der heutigen Mitgliederversammlung der agma wurden mit Daniel Haberfeld (SevenOne Media) ein neuer Vorstand TV bestimmt und sechs neue Mitglieder im Arbeitsausschuss begrüßt:



Werbungtreibende:

Marita Gräfer, Philips GmbH Market DACH



Werbeagenturen:

Werner Orth, moccamedia AG



Radio/Audio:

Regina Deck, BLM



Tageszeitungen:

Evangelos Botinos, Funke Sales GmbH

Johanna Hettler, im Auftrag Dumont Medien Gruppe

David Müller, Score Media



Nutzerbefragung



Die seitens OMG, OWM und agma innerhalb des Kunden- und Agenturkreises durchgeführte Befragung bestätigt die Unverzichtbarkeit der agma-Studien und deren flächendeckende Nutzung für die Media- und Werbeplanung. Ebenso wird die Relevanz der ma Intermedia PLuS zur strategischen Planung deutlich hervorgehoben. Die letzte Ausgabe (ma 2018 Intermedia PLuS) ist exakt vor einem Monat veröffentlicht worden.



maX



Seit dem erfolgreichen Launch der maX im März 2018 wird das Crossmedia Tool intensiv genutzt und positiv vom Markt aufgenommen. Feedback und Wünsche von Agenturseite sollen zur Weiterentwicklung der maX in 2019 beitragen, mit dem Ziel ein Update der Datenbasis anzubieten. Eine Ausweisung zusätzlicher Merkmale mit Planungsrelevanz ist hierbei möglich und wird in den agma-Gremien geprüft.



ma Audio / ma IP Audio



Seit diesem Jahr erscheint die neue ma Audio im Veröffentlichungsrhythmus der bisherigen ma Radio und inkludiert deren Berichterstattung nun vollständig. Diese Umstellung ermöglicht auf einer einheitlichen Basis eine konvergente Planung von Radio und Online-Audio, und das kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg – die ma Audio ist dadurch die „Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio“, so der Untertitel der Studie. Die Akzeptanz und der Standard zeigen sich auch in kontinuierlich steigenden Teilnehmer-Zahlen der zugrundliegenden ma IP Audio, gestartet mit 80 Channels sind aktuell ca. 1000 Channels zur Ausweisung angemeldet. Die ma 2018 IP Audio IV erscheint am 05. Dezember 2018.



ma Pressemedien



Das im letzten Jahr verabschiedete Maßnahmenpaket zur Optimierung des Reichweitenmodells der ma Pressemedien wurde konsequent bearbeitet, so dass die ma 2019 Pressemedien I am 23. Januar 2019 mit einer Vielzahl von Neuerungen erscheinen wird. Erstmalig in der ma Pressemedien setzen die Vertreter der Gattungen Publikumszeitschriften und Tageszeitungen auf die Integration von Online-Interviews in die Studie.



Weiterhin soll der Weg freigegeben werden für die probeweise Erhebung von 2-Monatstitel, so dass diese zukünftig auch in der ma erhoben und ausgewiesen werden können. Dadurch konnte ebenfalls eine langjährige Forderung der Nutzer erfolgreich umgesetzt werden.



