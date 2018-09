Wichtige Mitteilung zur Roadshow der ARGE Lateinamerika 08. - 11.10.2018

07.09.18

Bedauerlicherweise war die Resonanz auf die ankündigte Veranstaltung in Basel am 10.10.2018 nicht wie erwartet. Daher hat die ARGE Lateinamerika den Veranstaltungsort im Interesse der teilnehmenden Mitglieder und der potentiellen Interessenten nach Freiburg verlegt. Alle interessierten Expedienten sind nun in das Novotel am Konzerthaus in Freiburg eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr.



Die Anmeldungen für die Veranstaltung am 10.10.2018 im Novotel am Konzerthaus in Freiburg sind ab sofort möglich unter: https://www.lateinamerika.org/de/infos-fuer-touristiker/roadshows



Die Veranstaltung in Basel entfällt ersatzlos.

(lifePR) (