AGF liefert endgültig gewichtete TV-Nutzungsdaten aus

Die AGF Videoforschung GmbH (AGF) veröffentlicht ab dem 05.02.2018 wieder endgültig gewichtete TV-Leistungsdaten.



Aufgrund von technischen Problemen beim Datenabruf zwischen dem verantwortlichen Marktforschungsinstitut GfK und Messhaushalten, die mit TC score-Messgeräten ausgestattet sind, hatte die AGF die Datenlieferung kurzzeitig ausgesetzt und dem Markt seit dem 18.01.2018 ausschließlich vorläufig gewichtete Daten zur Verfügung gestellt. Ab Montag, dem 05.02.2018, werden nun rückwirkend alle betroffenen Tage endgültig gewichtet nachproduziert und in den AGF-Auswertungssystemen ausgewiesen. Die GfK bestätigt, dass keine Nutzungsdaten durch die vorübergehenden technischen Probleme beim Datenabruf verloren gegangen sind.



Anders als die vorläufig gewichteten Daten umfassen endgültig gewichtete Daten unter anderem auch zeitversetzte Nutzung von Programmen innerhalb von drei Tagen nach Ausstrahlung.



„Die GfK hat zur Problemlösung sehr aufwendige Maßnahmen ergriffen, um die Daten der betroffenen Haushalte wieder abrufen zu können. Diese haben jedoch eine gewisse Umsetzungszeit benötigt. Vorrangiges Ziel war, eine große strukturelle Konsistenz der jetzt nachproduzierten Daten im Vergleich zum Zeitraum vor dem Vorfall sicherstellen zu können.“, erklärt AGF-Geschäftsführer Willibald Müller. „Die AGF Videoforschung bedauert den zeitlichen Verzug und daraus resultierende Unannehmlichkeiten sehr. Wir bedanken uns sehr bei allen Marktpartnern für deren Geduld und Verständnis für diese Situation.“





Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF)

