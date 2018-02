Wirklichkeit - Fragen an Akteure der deutschen Medienpolitik - Mittwoch, 14. Februar 2018 ab 14.00 Uhr Vertretung des Freistaats Thüringen, Mohrenstraße 64, 10117 Berlin

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat eine Debatte um Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angestoßen und setzt damit einen Schwerpunkt für die medienpolitische Agenda der kommenden Wochen und Monate. Allerdings konzentriert die Diskussion sich -zumindest nach unserem Eindruck- bislang hauptsächlich auf organisatorisch-strukturelle Probleme und auf mögliche Sparpotenziale. Das ist sicher wichtig – aber der Funktionsauftrag spielt dabei kaum eine Rolle.



Am kommenden Mittwoch, 14. Februar ab 14 Uhr in der Thüringer Landesvertretung, Mohrenstraße 64, 10117 Berlin, möchten wir versuchen, den Blick auch einmal in diese Richtung zu lenken – so, wie es auch führende Repräsentanten unseres Staates wiederholt getan haben:



„Immer mehr von immer demselben: Das kann nicht das Rezept für Qualität sein“ erklärte Bundespräsident Joachim Gauck bereits am 4. April 2014 anlässlich der Grimmepreis-Verleihung im Hinblick auf das aktuelle Fernseh-Angebot, und er verschwieg nicht, was eine Gesellschaft mündiger Bürger aus seiner Sicht von ihren Medien erwarten darf: „„Wir brauchen selten den atemlosen Gestus der Empörung, aber andauernd den unbestechlichen Blick aus freiheitlicher und demokratischer Überzeugung… Geduld, Zähigkeit, präziser Blick und individuelle Perspektive: Das wären auch Voraussetzungen für tiefschürfende und deswegen lange nachwirkende Dokumentationen, die sich auch ruhig einmal mehr Zeit nehmen können als 45 Minuten.“ Und auch der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammers kritisierte, dass es auch den öffentlich-rechtlichen Sendern vorwiegend um "Quote, Quote und nochmals Quote" gehe. Doch wenn die Medien immer weniger ihrem eigentlichen Auftrag der seriösen Information nachkämen, stelle sich zunehmend die Frage, inwieweit das System der staatlichen Rundfunkgebühren noch gerechtfertigt sei.



Welche Auswirkungen hatte die präsidiale Ermahnung auf die Programmpolitik der Sender? Wie stimmt die Auftragsbeschreibung mit der Programmrealität überein? Welchen gesellschaftlichen Mehrwert dürfen die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vom teuersten öffentlich finanzierten Rundfunksystem der Welt erwarten? Und: Reichen die gesetzlichen Vorgaben aus, um Qualität und Vielfalt der Programmangebote zu sichern?



Fragen an Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, die in den Staatskanzleien der Länder derzeit die Rundfunkpolitik bestimmen - oder die auf anderen politischen Ebenen die medienpolitischen Entscheidungen mitprägen:







Heike Raab / SPD, Staatssekretärin des Landes Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte beim Bund und in Europa, für Medien und Digitales – Koordinatorin der SPD-Medienpolitik

Tabea Rößner MdB / Bündnis 90/Die Grünen, Bundespolitische Sprecherin für Medien, Kreativwirtschaft und Digitale Infrastruktur

Erhard Weimann / CDU, Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund (Der Freistaat Sachsen koordiniert die Medienpolitik der CDU-geführten Bundesländer)

Malte Krückels / Die Linke, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund





Zahlen, Beispiele und Vergleiche aus der Programmstatistik sowie Erfahrungsberichte aus der Praxis leiten die Diskussion ein.

