Kurz und knapp - Urlaubsverkehr treibt Luftverkehrswachstum an

.



Im Juli 2018 wächst das Verkehrsaufkommen an den deutschen Flughäfen:





24,4 Mio. Passagiere nutzten die deutschen Flughäfen. Das entspricht einem Verkehrswachstum von +2,9% (an+ab).

Das Cargo-Aufkommen fiel um -1,6% (an+ab) auf 405.897t.

Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen wächst um +3,5%, das sind 203.630 Starts und Landungen.





Der Juli im Blick – Heißer Sommer fördert Nachfrage in europäische Tourismusdestinationen





Der Europaverkehr wächst um +5,8%.

Der innerdeutsche Verkehr fällt um -4,6%.

Die Interkont-Verbindungen weisen mit -0,6% ein Gefälle im Passagieraufkommen aus.





Der ohnehin stabile Europaverkehr legt im Juli gegenüber dem Vormonat noch einmal um über einen Prozentpunkt zu. Basis dieses starken Wachstums ist die hohe touristische Nachfrage. Der Wachstumsmotor Europaverkehr gleicht die schwächelnden Marktsegmente im Deutschland- und Interkontverkehr aus.



Das überdurchschnittliche Bewegungswachstum resultiert aus dem anhaltenden Angebotswettbewerb der Airlines – in den Sommerferien ist die Intensität im Wettbewerb durch die zusätzlichen Touristikcharter noch einmal höher.



Im Juli 2017 hatte Air Berlin noch ein umfangreiches touristisches Langstreckenangebot aufgelegt. Dieses Angebot fehlt in diesem Sommer. Auch sind die ehemaligen Langstreckenflugzeuge der Air Berlin nicht mehr im deutschen Angebotsmarkt präsent. Dies führt zu der negativen Entwicklung bei den Interkont-Verkehren.



Das Jahr 2018 im Blick – Verkehrsentwicklung bleibt grundsätzlich positiv, aber mit Störfaktoren durchsetzt



Von Januar bis Juli wurden an den deutschen Flughäfen 136,77 Mio. Passagiere (an+ab) gezählt (+2,4%).





Der innerdeutsche Verkehr liegt mit -4,9% unter dem Vorjahresaufkommen.

Der Europaverkehr nimmt um +5,0% zu.

Der Interkontverkehr wächst um +1,9%.

Die gewerblichen Flugbewegungen (+1,6%) halten den moderaten Wachstumstrend.





Die Nachfrage nach Luftverkehr bleibt unvermindert hoch und nimmt weiter zu. Die Verkehrsentwicklung im Juli schlägt sich in den kumulierten Zahlen wieder.



Der Europaverkehr legt im Jahresverlauf an Wachstumsstärke weiter zu. Die noch nicht vollständig geschlossenen Angebotslücken im innerdeutschen Verkehr verhindern eine höhere Wachstumsrate im Gesamtaufkommen.



Die negative Verkehrsentwicklung im Interkontverkehr im Juli wirkt sich auch auf das kumulierte Ergebnis aus. Lag das Interkont-Wachstum für den Januar bis Juni 2018 noch bei +2,5%, so ging das kumulierte Wachstum in diesem Segment auf 1,9% zurück.



Luftfracht – erstmals seit November 2015 rückläufig



Im Juli fällt das Cargo-Aufkommen um -1,6% (an+ab). Die Ausladungen fallen um -1,2% auf 191.304t und die Einladungen fallen um -2,0% auf 214.595t.



Im Jahresverlauf wächst die Cargo-Tonnage mit +3,0% (an+ab) auf 2.863.534t. Die Ausladungen wachsen um +3,5% und die Einladungen um +2,6%.



Das Gesamtwachstum im Jahresverlauf bleibt deutlich positiv. Dennoch signalisiert der Trend eine sich verlangsamende Dynamik. Im Juli 2018 war das Cargoaufkommen seit über zwei Jahren erstmals wieder rückläufig. Es ist Ausdruck der sich global verkomplizierenden Handelsbeziehungen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren