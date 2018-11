Übernachtung nahe Pforzheim: Appartementhaus Barth

14.11.18

Das Appartementhaus BARTH ist Ihre erste Adresse, wenn Sie auf der Suche nach einer Unterkunft für eine Übernachtung in Pforzheim oder im Nordschwarzwald sind, die Ihren Anforderungen und preislichen Vorstellungen in jeder Hinsicht entspricht. Wählen Sie die gewünschte Variante unserer jeweiligen Niederlassung aus – Ferienwohnung oder Spar-Appartement – und buchen Sie direkt bei uns. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn Sie Fragen haben. Bei uns erfahren Sie alles Wissenswerte. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



Sie suchen ein Monteurzimmer oder eine Pension in Pforzheim?



Wenn Sie eine gemütliche und saubere Pension in Pforzheim suchen, dann ist unser Gästehaus in der Goldstadt die perfekte Lösung für Sie. Dort können Sie sich als Monteur oder Handwerker nach vollbrachtem Tagewerk zurücklehnen und abschalten – und selbstverständlich ebenso als Geschäfts- oder Ferienreisender: Sie finden alles vor, was Sie benötigen und sind im Handumdrehen dort, wo Sie tagsüber hinmöchten.



Unser Hotel bei Mühlacker und unsere Pension Maulbronn erwarten Sie!



Möchten Sie lieber etwas außerhalb von Pforzheim im angrenzenden Enzkreis übernachten, so steht Ihnen alternativ zu einem Hotel in Mühlacker unser Gästehaus Sonnenblume in Ötisheim mit großen Ferienwohnungen zur Verfügung. Und wenn Sie eher Ausschau nach einer Pension im benachbarten Maulbronn halten, sind Sie bei uns ebenfalls richtig: Wir freuen uns, Ihnen dort eine Ferienwohnung unserer Stadtwohnungen Maulbronn anbieten zu können, von wo aus Sie ebenfalls schnell das nicht sehr weite Pforzheim, Mühlacker oder Bretten erreichen.



Ihre preiswerte Unterkunft in Bad Liebenzell



Noch preisgünstiger wohnen Sie in unserer Unterkunft in Bad Liebenzell. Dort stehen Ihnen besonders preisgünstige Appartements in diversen Größen und Preisklassen für unterschiedlichste Belegnutzungen als Alternative zu einer Pension im nahen Calw zur Verfügung. Denken Sie aber auch an das Appartementhaus BARTH, wenn Sie eine schöne Ferienwohnung in Bad Liebenzell im Schwarzwald suchen. Von uns aus können Sie zentrale Orte wie Pforzheim, Calw, Renningen und Stuttgart gut erreichen!



Wo auch immer Sie bei uns Ihr Zimmer oder Appartement beziehen: Genießen Sie Ihre Ferien im Schwarzwald! Und wenn Sie als Monteur nach einem langen Arbeitstag einfach nur ausspannen wollen, sind Sie bei uns ebenfalls bestens aufgehoben!



Wir, das Team vom Appartementhaus BARTH, werden alles tun, um Sie dabei zu unterstützen.

