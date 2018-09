Dr. Michael Lange wird Chief Digital Officer von Apleona

24.09.18

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 wird Dr. Michael Lange zum Chief Digital Officer (CDO) der Apleona berufen. In dieser Funktion berichtet er direkt dem CEO der Apleona Gruppe, Dr. Jochen Keysberg. Michael Lange, der über Informatik im Bauwesen promoviert hat, ist künftig zusammen mit Apleona Chief Information Officer (CIO) Bernhard Götze für Digitalisierungsinitiativen der Apleona Gruppe zuständig. Dazu gehören insbesondere die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Lösungen, die das Management und die Nutzung von Gebäuden und Anlagen in Hinblick auf Effizienz und Nutzerfreundlichkeit verbessern.



Der 43-jährige Diplomingenieur bringt dabei seine langjährige Expertise im Immobiliendienstleistungsgeschäft im Bereich Unternehmensstrategie und als Key-Account-Manager für große internationale Kunden der Apleona ein, während Bernhard Götze (52), der seit September 2017 die Gesamtverantwortung für die IT der Unternehmensgruppe trägt, die technische Entwicklung, die IT-Strategie und die Realisierung digitaler Lösungen übernimmt. Dr. Michael Lange hat bereits die seit Mai dieses Jahres bestehende Entwicklungszusammenarbeit von Apleona- und IBM-Spezialisten im Münchner Watson IoT Center verantwortlich begleitet. Seine bisherige Funktion als Commercial Director in einem der größten Accounts von Apleona nimmt er auch als CDO in Personalunion weiter wahr.



„Unsere beiden Digitalisierungsexperten Dr. Michael Lange und Bernhard Götze werden zusammen mit marktführenden IT Unternehmen, allen voran IBM, aber auch möglichen Partnern aus der PropTech-Szene, weiter und verstärkt einfache und greifbare digitale Lösungen mit einem klaren Wertbeitrag für unsere Kunden umsetzen. Dabei liegt der Fokus auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit solcher Lösungen, damit diese auf einer breiten Kundenbasis ausgerollt werden können,“ umreißt CEO Dr. Jochen Keysberg die strategische Marschrichtung der laufenden Digitalisierungsoffensive von Apleona.



Erste konkrete Lösungen in unterschiedlichen Entwicklungsansätzen präsentiert Apleona zur diesjährigen Immobilienstandortmesse Expo Real vom 8. bis 10. Oktober in München gemeinsam mit Entwicklungspartner IBM.

