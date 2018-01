Apleona übernimmt technisches Facility Management an über 100 deutschen Standorten von EnBW

Apleona HSG Facility Management übernimmt für die kommenden drei Jahre das Facility Management an über 100 Standorten des Energiekonzerns EnBW in Baden-Württemberg. Darunter sind unter anderem die Konzernzentrale sowie der Multifunktionsstandort EnBW City. Beide Unternehmen schlossen darüber jetzt eine entsprechende Vereinbarung.



Apleona HSG Facility Management wird in den rund 100 Immobilien den Betrieb von fast 20.000 gebäudetechnischen Anlagen verantworten. Die einzelnen Liegenschaften verteilen sich auf eine große geografische Fläche. Hier profitiert EnBW von der gut vernetzten regionalen und überregionalen Struktur von Apleona HSG. Dadurch werden kurze Reaktionszeiten und eine einheitliche Service-Qualität beim Facility Management sichergestellt.



EnBW gehört zu den größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und in Europa. Mit circa 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt der Konzern 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser sowie energienahen Produkten und Dienstleistungen.

Apleona GmbH

Apleona ist ein in Europa führender Immobiliendienstleister mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern betreiben und managen Immobilien aller Assetklassen, bauen und rüsten sie aus, betreiben und warten Anlagen und unterstützen Kunden unterschiedlichster Branchen bei Produktion sowie Sekundärprozessen. Das Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe reicht von integriertem Facility Management und vielfältigen Industriedienstleistungen über Gebäudetechnik und Innenausbau bis hin zu Property Management sowie Beratung bei Planung, Entwicklung, Vermarktung und Verkauf von Immobilien. Zu den Auftraggebern von Apleona gehören marktführende Industrieunternehmen, Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken, die öffentliche Hand, Entwickler, Eigentümer und Nutzer.



