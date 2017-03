Le Tribunal fédéral confirme la décision de la ville de Lausanne - APG|SGA obtient la concession d'affichage

Le 15.03.2017 les parties impliquées ont été informées que le Tribunal fédéral confirmait la décision de la ville de Lausanne concernant l’attribution de la concession d'affichage à APG|SGA. Dans la motivation de sa décision, le Tribunal fédéral donne raison à la ville de Lausanne sur tous les points essentiels. APG|SGA obtient ainsi le droit exclusif de commercialiser un total de 1980 surfaces d'affichage dans la ville de Lausanne pour les cinq prochaines années. Parmi celles-ci, les quelque 400 surfaces d'affichage lumineuses situées aux meilleurs emplacements représentent l'offre Premium. APG|SGA va investir dans des nouveaux supports digitaux et créer un réseau de supports publicitaires digitaux à des emplacements stratégiques.



Début 2015, la ville de Lausanne avait attribué la concession pour l’affichage publicitaire à APG|SGA dans le cadre d’un appel d'offres public. Un concurrent a toutefois déposé un recours contre cette décision auprès du tribunal cantonal. Ce dernier a décidé en septembre 2015 d’approuver ce recours contre la ville de Lausanne et d’attribuer le marché audit concurrent. Mais la ville de Lausanne et APG|SGA ont recouru auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier vient à présent de confirmer la décision de la ville de Lausanne et donc d’annuler le jugement du tribunal cantonal.



Olivier Chabanel, responsable Acquisition de la région Suisse romande: «Nous sommes très satisfaits de ce jugement porteur d'avenir du Tribunal fédéral en faveur d’APG|SGA et sommes fiers de pouvoir continuer à développer avec la ville de Lausanne, la publicité extérieure dans le chef-lieu du canton de Vaud.»

APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG

La société APG|SGA, Société Générale d'Affichage SA, est l'entreprise de publicité extérieure leader en Suisse. Spécialisée dans les offres d'affichage numériques et analogiques ainsi que les formes publicitaires spéciales, placées à des endroits hautement fréquentés le long des voies d'accès, dans les gares, les centres commerciaux et au Point of Interest, APG|SGA couvre, avec ses marques de segment complémentaires Airport, Interaction, Mega Poster, Mountain, Rail, Traffic et Promotion, tous les domaines de la publicité extérieure et est synonyme de qualité, de tradition et d'innovation. Plus de 530 collaborateurs se chargent de faire forte impression lorsqu'ils sont en contact avec les clients, les autorités et le secteur de la publicité. Ils entretiennent les surfaces et les affiches dans toute la Suisse avec grand soin, responsabilité écologique et précision.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren