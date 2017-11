Insieme verso il futuro: APG|SGA vince la gara di appalto delle FFS e con l'attuazione del suo mandato svilupperà la digitalizzazione in maniera significativa

Nell'ambito di una gara di appalto pubblica delle FFS, APG|SGA si è aggiudicata il mandato per tutti i lotti concernenti l'intera pubblicità analogica e digitale di terzi presso tutte le stazioni ferroviarie svizzere così come, per la prima volta, la commercializzazione esclusiva della pubblicità all'interno e all'esterno dei treni. Con le sue offerte, APG|SGA è riuscita ad avere la meglio su vari concorrenti in un procedimento altamente concorrenziale nell'ambito della più grande gara di appalto per superfici pubblicitarie esterne della Svizzera.



Insieme alle FFS, APG|SGA lancerà un'offerta Out of Home Media totalmente nuova, innovativa e completamente digitalizzata. Il contratto decorrerà dal 1° gennaio 2019 e durerà da cinque a dieci anni a seconda del lotto, con ulteriori possibilità di rinnovo da parte delle FFS. APG|SGA effettuerà investimenti significativi soprattutto nella digitalizzazione nelle stazioni ferroviarie e, insieme alle FFS, creerà una nuova offerta nazionale Out of Home Media nel segmento premium che non ha eguali in Svizzera. Markus Ehrle, CEO di APG|SGA: «Siamo molto contenti di raggiungere un traguardo importante nello sviluppo della pubblicità Out of Home in Svizzera insieme alle FFS. Siamo certi che i nostri innovativi progetti genereranno un valore aggiunto sostanziale sia per le FFS e i suoi milioni di clienti ferroviari sia per i clienti del settore pubblicitario, e che nel complesso innalzeranno il settore dei media Out of Home a un nuovo livello in Svizzera.»



Nel gennaio 2017 le FFS hanno lanciato una gara di appalto pubblica per le superfici pubblicitarie di terzi nelle aree delle FFS in tutta la Svizzera. In tale occasione l'inventario di prodotti è stato suddiviso in diversi lotti in base a requisiti quantitativi e qualitativi. I lotti comprendevano manifesti analogici, tutte le superfici pubblicitarie digitali, i Megaposter, la pubblicità non poster (vestizioni e pannelli su edifici e muri) così come la pubblicità all'interno e all'esterno dei treni. L'attività legata alle superfici promozionali, che è già gestita da APG|SGA Promotion e lo sarà fino a nuova disposizione, non era oggetto della gara di appalto. Pertanto APG|SGA riuscirà a garantire ai clienti del settore pubblicitario un'offerta globale anche in futuro che coprirà tutti i punti di contatto dell'intera catena di viaggio delle FFS.





APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG

APG|SGA SA è il leader svizzero nel settore dei media Out of Home. Quotata alla Borsa di Zurigo SIX, APG|SGA copre tutti i settori della pubblicità esterna: lungo le strade, negli aeroporti, nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie, in montagna e sui mezzi pubblici. Offre una gamma completa che va dalle campagne di cartellonistica di vasta portata alle grandi superfici, fino ai modernissimi supporti pubblicitari digitali nonché forme pubblicitarie speciali, promozioni e di campagne pubblicitarie mobili. Nel rapporto con la clientela, le autorità e il settore pubblicitario, APG|SGA è sinonimo di sostenibilità, innovazione e competenza.

