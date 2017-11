Ensemble vers le futur : APG|SGA remporte l'appel d'offres des CFF, dont la mise en oeuvre permettra de développer massivement la numérisation

Dans le cadre d’un appel d’offres public des CFF, APG|SGA s’est vu attribuer tous les lots concernant toute la publicité tierce analogique et numérique dans toutes les gares de Suisse ainsi que désormais la commercialisation exclusive de la publicité à l’intérieur et à l’extérieur des trains. Grâce à ses offres, APG|SGA a réussi, dans le cadre d’une procédure très concurrentielle, à s’imposer face à divers concurrents lors du plus grand appel d’offres pour les surfaces publicitaires extérieures en Suisse.



Avec les CFF, APG|SGA lancera une toute nouvelle offre média Out of Home, innovante et complètement numérique. Le contrat prend effet le 1er janvier 2019 et durera de cinq à dix ans selon le lot – avec à chaque fois des options de prolongation pour les CFF. APG|SGA réalisera dans ce cadre des investissements considérables, notamment dans la numérisation au sein des gares, et créera en collaboration avec les CFF une nouvelle offre média Out of Home inédite sur le plan national dans le segment premium. Markus Ehrle, CEO d’APG|SGA : « Nous nous réjouissons beaucoup de poser, avec les CFF, de nouveaux jalons dans le développement de la publicité Out of Home en Suisse. Nous sommes convaincus que nos projets innovants généreront une valeur ajoutée considérable tant pour les CFF et leurs millions de clients ferroviaires que pour les annonceurs, et qu’ils porteront globalement la publicité Out of Home à un niveau inédit en Suisse. »



En janvier 2017, les CFF ont lancé l’appel d’offres public pour les surfaces publicitaires tierces sur sites CFF dans toute la Suisse. Dans ce cadre, l’inventaire des produits a été subdivisé en différents lots selon des critères quantitatifs et qualitatifs. Les lots comprennent des affiches analogiques, toutes les surfaces publicitaires numériques, les MegaPosters, la publicité d’investissement (peintures et tableaux sur les bâtiments et les murs) ainsi que la publicité à l’intérieur et à l’extérieur des trains. Les activités de surfaces promotionnelles, qui sont exploitées aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par APG|SGA Promotion, n’ont pas fait partie de l’appel d’offres. APG|SGA pourra ainsi, à l’avenir aussi, proposer à ses annonceurs une offre complète, qui couvre tous les points de contact de toute la chaîne de voyage des CFF.

