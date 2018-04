Aigle Azur verkündet historisches Wachstum

Frantz Yvelin, der Präsident von Aigle Azur, stellte kürzlich auf einer Pressekonferenz in Paris die neuen Investitionspläne und die neue Markenstrategie der Airline vor.



Die 1946 gegründete Aigle Azur legte mit Flügen nach Asien und Afrika den Grundstein für den inzwischen rasanten Aufschwung. Algerien, Mali und der Senegal sind traditions- gemäß die Hauptstrecken der Fluggesellschaft und Paris-Orly ist das zentrale Drehkreuz für die internationalen Strecken.



Die inzwischen führende Airline Im Mittelmeerraum wird u.a. vom chinesischen Shareholder HNA unterstützt. Auf die Produktivität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und einem professionellen Erscheinungsbild der Marke legen die Macher allergrößten wert.



Das Streckennetz der Airline expandiert nunmehr seit 2017 in erheblichem Umfang.



Auf den Langstrecken werden Peking und Sao Paolo-Campinas bedient , die Kurz- und Mittelstrecken sind mit Beirut, Berlin und Moskau ergänzt worden.



Frantz Yvelin kündigt auch an, dass die Flotte mit neuen A330 -200 erweitert wird und somit dann mit 12 modernen Airbussen eine stattliche Flotte bildet. Auch an Bord verfolgt man ehrgeizige Ziele: höchste Serviceklassen, z.B. mit einer Executive Class mit 180 grad verstellbaren Sitzen, top Video on Demand - Entertainment sowie Internet .



Angestrebt werden zukünftig weitere Synergien mit namhaften Airline-Partnern. Auf der Liste stehen Newrest, ein innovativer Catering-Spezialist, Azur Brazilian Airlines, Hainan Airlines, Corsair oder die portugiesische TAP.





