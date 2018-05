Brasilien im Rampenlicht des diesjährigen Trickfilmfestivals in Annecy

Weltgrößtes Festival der Animationsfilmbranche in Annecy feiert boomende Kreativwirtschaft Brasiliens

8 brasilianische Produktionen in verschiedenen Kategorien für Awards nominiert





Der Fokus des weltweit führenden Trickfilmevents „Festival d’Animation Annecy“ liegt in diesem Jahr auf Brasilien: Neben der Nominierung von acht brasilianischen Produktionen für Awards finden zahlreiche Veranstaltungen rund um die boomende brasilianische Animationsfilmindustrie statt – koordiniert von der brasilianischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (Apex-Brasil) und ihren Partnern.



Während des diesjährigen Festivals vom 11. bis 16. Juni 2018 feiern brasilianische Trickfilme gleichzeitig ihr 100-jähriges Jubiläum. Nach dem Motto „100 years in 100 seconds“ zeigt Brasilien die Geschichte und hervorstechende Talente der Animationsfilmbranche. Heute sind die Produzenten des Landes weltweit für ihre kreativen und einzigartigen Produktionen bekannt. „Brasilien verzeichnet eine über 100-jährige Geschichte voller Kreativität und Innovation. Heute spricht das Land mit qualitativ hochwertigen Inhalten ein globales und zeitgenössisches Publikum an“, sagt Marcia Nejaim, Business Director von Apex-Brasil.



Auf der begleitenden MIFA-Messe, wo sich jedes Jahre die Crème de la Crème der globalen Kreativwirtschaft tummelt, ist Brasilien mit einem beeindruckenden Stand vertreten. Präsentiert wird das Projekt „Cinema do Brasil“, das brasilianische Filme unterstützt, auf den internationalen Leinwänden zu erscheinen. Durch die Verbindung zur Filmmusik werden auf dem Stand ebenso Musiker und Bands im Rahmen von „Brasil Music Exchance“ vorgestellt, ein Projekt zur Förderung der brasilianischen Musikunternehmen.



Der brasilianische Kreativmarkt erlebt eine Phase starker Expansion, die von den Organisatoren von Annecy nicht unbemerkt bleibt: Mit sieben Spielfilmen war 2017 das beste Jahr der Branche seit 22 Jahren. Darüber hinaus sind derzeit 25 weitere Filme in Produktion. Auch die Animationsserien haben in den letzten zehn Jahren an Popularität gewonnen und sind von zwei auf 44 Serien angewachsen. Der brasilianische „Audiovisual Sector Fund“ erwies sich als wichtiger Partner für dieses starke Wachstum. Unter der Leitung des Kulturministeriums investierte die brasilianische Filmagentur „Annice“ seit 2007 über 25 Millionen Euro in Produktionen. Marcel Jean, künstlerischer Leiter des Festivals: „Wir wollen dieses große Land als eine mächtige Quelle der Kreativität zeigen.“



Über Festival d’Animation Annecy



Seit 1960 finden sich jährlich Talente der Filmindustrie, Branchenexperten und Besucher der internationalen Animationsfilmbranche in Annecy, nahe der Französischen Alpen, ein. Dieses führende Festival und die damit verbundenen Veranstaltungen wie Paneldiskussionen, Musikkonzerte oder Ausstellungen bieten eine Plattform für internationale Begegnungen.

Apex-Brasil

Die brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung Apex-Brasil arbeitet daran, brasilianische Produkte und Dienstleistungen im Ausland zu fördern und ausländische Investitionen in strategische Sektoren der brasilianischen Wirtschaft anzuziehen. Apex-Brasil organisiert mehrere Initiativen zur Förderung des brasilianischen Exports im Ausland. Apex-Brasil spielt auch eine führende Rolle bei der Gewinnung ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien, indem es Geschäftsmöglichkeiten identifiziert, strategische Veranstaltungen fördert und ausländische Investoren unterstützt, die bereit sind, Ressourcen in Brasilien bereitzustellen.

