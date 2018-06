Brasilianische Frauenpower beim diesjährigen Welttreffen der Trickfilmbranche in Annecy

Frauen prägen zunehmend die brasilianische Kreativindustrie. Initiativen der Regierung und des Privatsektors fördern diesen Trend. Aber auch brasilianische Regisseurinnen und Produzentinnen setzen sich für mehr Akzeptanz ein, wie beim diesjährigen Filmfestival von Annecy zu beobachten. Es ist das weltgrößte Event der Branche, das vom 11. bis 16. Juni 2018 in Frankreich stattfindet.



Aktive Botschafterinnen auf dem Festival in Annecy



Unter den Botschaftern der brasilianischen Filmindustrie ist Rosana Urbes, die für ihren Kurzfilm „Guida“ beim Annecy Festival 2017 einen Preis erhielt. Sie wird auch in diesem Jahr wieder in Annecy sein, um die Gruppe der Frauen in der Animationsbranche zu verstärken und um ihr neues Projekt „Sappho" vorzustellen – ein Trickfilm über die Geschichte einer griechischen Dichterin namens Sappho, die als erste Schriftstellerin der westlichen Literatur gilt und um 600 v. Chr. lebte. „Wir befinden uns mitten in einer weltweiten Bewegung, die Frauen an die Spitze bringen möchte. Besonders die Film- und Animationsindustrie ist geprägt von eher weiblichen Tätigkeiten: kreativ, emotional, nahezu handgemacht und sehr sensibel. Es ist eigentlich merkwürdig, dass Frauen hier lange Zeit weniger Einfluss hatten“, sagt Rosana Urbes. Eine weitere Schlüsselfigur auf dem Festival ist Célia Catunda, eine der Gründerinnen von „TV PinGuim“, einem Unternehmen, das die Serie „Fishtronaut and Earth to Luna“ in viele Länder exportiert. Célia wird auch einer der Referenten des Panels „The New Territories of International Animation“ auf dem Festival in Annecy sein.



Wandel: Einfluss der Frauen steigt zunehmend



Laut einer Umfrage von „Ancine“ (Brasilianische Filmagentur) im Jahr 2016 steigt die Zahl der Frauen zunehmend, sowohl in technischen Rollen, als Produzentinnen wie auch in der Inszenierung. In der Produktion von Trickfilmen und Serien haben Frauen bereits die Mehrheit erreicht. Brasilien leistet somit Pionierarbeit für eine vielfältige und geschlechtergerechte Branche. „Die Zunahme an weiblichen Führungskräften ist das Ergebnis mehrerer unterstützender Regierungsinitiativen. Dadurch sollen Frauen ermutigt werden, eine Rolle in der Kreativwirtschaft zu übernehmen“, sagt Leticia Friedrich, Direktorin des brasilianischen Animationsfilmverband ABCA. „In den 80er und 90er Jahren verließen viele Regisseurinnen und Trickfilmprofis Brasilien, um im Ausland zu arbeiten. Aber seit die Branche boomt, haben Frauen ihren Weg zurück gefunden". Auch bei brasilianischen Unternehmen sowie bei der Organisation des internationalen Animationsfestival Anima Mundi in Brasilien übernehmen immer mehr Frauen Führungspositionen.



Öffentliche und private Initiativen



In Brasilien gibt es bereits eine Reihe von Initiativen, die weibliche Führungskräfte in der Kreativwirtschaft fördern und unterstützen: Der kürzlich ins Leben gerufene Filmproduktionswettbewerb ist eine öffentliche Initiative, die einen Preis in Höhe von 23 Millionen Euro für unabhängige Filme, einschließlich Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme, vergibt. Mindestens 35 Prozent des Preisgeldes sind für Projekte von Regisseurinnen, darunter auch Transgenderfrauen und Transvestiten, reserviert. Im Jahr 2017 kam die Initiative “Free the Bid“ mit Unterstützung des brasilianischen Verbandes für audiovisuelle Werke (APRO) nach Brasilien. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Beteiligung von Frauen in der Regie von Werbefilmen und anderen audiovisuellen Werken zu erhöhen. Eine weitere Initiative, die 2017 in Brasilien gestartet wurde, ist das Projekt „ELAS“, initiiert von Elo Distribution Company, dem weltweit größten brasilianischen Content-Unternehmen. Es handelt sich um ein Frauennetzwerk, das sich auf den audiovisuellen Markt sowie auf künstlerische und exekutive Bereiche konzentriert. Darüber hinaus bietet sie Beratung, Training und einen Rahmen für Projekte, die von Frauen geleitet werden.

Apex-Brasil

Die brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung Apex-Brasil arbeitet daran, brasilianische Produkte und Dienstleistungen im Ausland zu fördern und ausländische Investitionen in strategische Sektoren der brasilianischen Wirtschaft anzuziehen. Apex-Brasil organisiert mehrere Initiativen zur Förderung des brasilianischen Exports im Ausland. Die Bemühungen umfassen Handels- und Interessentenmissionen, Geschäftsrunden, Unterstützung bei der Teilnahme brasilianischer Unternehmen an wichtigen internationalen Messen, Vermittlung von technischen Besuchen ausländischer Einkäufer und Meinungsbildner, um sich über die brasilianische Produktionsstruktur zu informieren, und andere ausgewählte Aktivitäten zur Stärkung des Markenauftritts im Ausland. Apex-Brasil spielt auch eine führende Rolle bei der Gewinnung ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien, indem es Geschäftsmöglichkeiten identifiziert, strategische Veranstaltungen fördert und ausländische Investoren unterstützt, die bereit sind, Ressourcen in Brasilien bereitzustellen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren