Neues Design und mehr Interaktivität: Relaunch des Online-Auftritts von ap Sportfahrwerke

Zur Essen Motor Show 2017 relauncht ap Sportfahrwerke seinen Online-Auftritt. Die neue Homepage verfügt über eine übersichtliche Struktur mit kurzen, prägnanten Produktinformationen und attraktiven Produktbildern. Der Grundgedanke zum Relaunch des Onlineauftritts ist, dass alle Interessenten und Kunden von ap Sportfahrwerke schnell und unkompliziert technische Daten, Dokumente und Unterlagen zu den ap Tieferlegungsfedern, ap Sportfahrwerken und ap Gewindefahrwerken abrufen können. Dank der klaren Struktur und der Umstellung auf ein responsives Webdesign profitiert auch die Einbindung der Social-Media-Kanäle von dem Relaunch der ap Sportfahrwerke Homepage. Mehr unter www.ap.de



Mit dem Relaunch der ap Sportfahrwerke Homepage setzt die Fahrwerkmarke ein starkes Zeichen und konzentriert sich dabei voll und ganz auf den Mehrwert für ihre Kunden. Dabei steht das neue responsive Webdesign gar nicht im Vordergrund, sondern das potenzielle ap-Sportfahrwerke-Kunden schnell und einfach das richtige Produkt finden. Auch können ab sofort bei ap Sportfahrwerke sämtliche technische Dokumentationen wie beispielsweise Teilegutachten unkompliziert als PDF-Datei heruntergeladen werden. Von dem neuen Auftritt profitieren natürlich auch die diversen Social-Media-Kanäle, die nun auch direkt auf der ap Sportfahrwerke Homepage eingebunden sind. Direkt auf der Startseite wird beispielsweise der ap Facebook-Kanal eingespielt. „Viele unserer Fans und Kunden sind vorwiegend mobil im Internet unterwegs“, erklärt Dominik Zauner, ap Marketingverantwortlicher. „Egal, ob auf unserem ap Blog oder der ap Homepage, die Mehrheit unserer Zugriffszahlen stammen von mobilen Eingabegeräten. Aus diesem Grund wurde es Zeit, dass wir jetzt auch ein responsives Webdesign haben. So ist der Übergang von unseren Facebook-Kanälen auf den neue Homepage fließend.“ Zur Essen Motor Show 2017 soll nach mehreren Testtagen der neue Online-Auftritt samt Online-Shop live gehen. Mehr unter www.ap.de



Seit über 18 Jahren werden qualitativ hochwertige Fahrwerke unter dem Markennamen ap Sportfahrwerke verkauft. Dabei schaffen es die Produkte stets, hohe Qualität und beste Verarbeitung mit einem niedrigen Preis zu kombinieren. Das Lieferprogramm von ap Sportfahrwerke wird stets erweitert und bietet neben den beliebten ap Gewindefahrwerken auch Sportfahrwerke und Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge von Alfa Romeo, Audi, BMW, Ford, Mini, Opel, Seat, VW und vielen weiteren Herstellern. Selbstverständlich zählt ein Teilegutachten stets zum Lieferumfang dazu, damit das neue ap Sportfahrwerk, ap Gewindefahrwerk oder der neue ap Federnsatz problemlos in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden kann. Weitere Informationen zu ap, den Onlineshop und die stets aktuellen Anwendungslisten gibt es im Internet unter www.ap.de. Darüber hinaus informiert ap Sportfahrwerke auf dem Facebookauftritt (www.facebook.com/ap.sportfahrwerke) regelmäßig über neue Produkte und aktuelle Aktionen.

