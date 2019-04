Pressemitteilung BoxID: 749049 (ap Sportfahrwerke GmbH)

Der ap Hit des Monats für VAG-Fahrzeuge!

Ausgewählte ap Gewindefahrwerke kosten für Audi, Seat, Skoda und Volkswagen nur 499 Euro!

Alle vier Wochen setzt ap Sportfahrwerke beim „ap Hit des Monats“ eine ausgewählte Fahrzeuggruppe in den Mittelpunkt. Seit Jahren steht der Mai ganz im Zeichen des Wörtherseetreffens und vom 1. bis 31. Mai 2019 kosten alle ap Gewindefahrwerke für den Audi A3 (8L), Audi TT (8N), Seat Leon (1M), VW Bora, VW New Beetle (9C, 1Y) und VW Golf IV (inklusive Variant) nur 499 Euro. Selbstverständlich gilt der „ap Hit des Monats“ auch für die jeweiligen Allradmodelle wie beispielsweise dem Audi S3 (8L) oder Skoda Octavia (1u) und weitere VAG-Fahrzeuge. Das Ausfüllen von Teilnahmebedingungen, Rabatt-Karten oder die Nutzung von Einkaufscodes sind nicht notwendig und das Beste: auch im teilnehmenden Fachhandel gilt der ap Hit des Monats. Mehr unter www.ap.de



Während der „Wörtherseewochen“ bzw. vom 1. bis 31. Mai 2019 kosten ausgewählte ap Gewindefahrwerke für Fahrzeugmodelle wie Audi A3 (8L), Audi TT (8N), Seat Leon (1M), VW Bora, VW New Beetle (9C, 1Y) und VW Golf IV (inklusive Variant) nur 499 Euro. „Mit unserem ap Hit des Monats setzen wir im Markt ein starkes Zeichen und bieten so zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis in Deutschland gefertigte Gewindefahrwerke an“, so Denis Dembniak vom ap Vertrieb. „Gute Qualität muss eben nicht teuer sein und viele unserer Kunden entscheiden sich immer wieder für unsere Produkte.“ Im Vergleich zu vielen Sportfahrwerken oder anderen Gewindefahrwerken in dieser Preisklasse, überzeugen die ap Fahrwerke im Alltag durch ihr überraschend komfortables Fahrverhalten.



Seit über 15 Jahren werden qualitativ hochwertige Fahrwerke unter dem Markennamen ap Sportfahrwerke verkauft. Dabei schaffen es die Produkte stets, hohe Qualität und beste Verarbeitung mit einem niedrigen Preis zu kombinieren. Neben ihrem attraktiven Preis überzeugen die Fahrwerke von ap Sportfahrwerke durch einen schnellen und unkomplizierten Einbau sowie eine hohe Funktionalität. Selbstverständlich gehört ein Teilegutachten stets zum Lieferumfang dazu, damit das neue Fahrwerk problemlos in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden kann. Weitere Informationen zu ap, den Online-Shop und die stets aktuellen Anwendungslisten gibt es im Internet unter www.ap.de. Darüber hinaus informiert ap Sportfahrwerke auf dem Facebookauftritt (www.facebook.com/ap.sportfahrwerke) regelmäßig über neue Produkte und aktuelle Aktionen.

